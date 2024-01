DIRETTA/ Brescia Sudtirol video streaming tv: perfetta parità nei precedenti (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL: TESTA A TESTA

Il confronto storico prima della diretta di Brescia Sudtirol ha visto svolgersi complessivamente solo tre partite. In questo limitato numero di incontri, la situazione è equilibrata, con una vittoria a testa e un pareggio, evidenziando una competizione accesa tra le due squadre. La squadra di Brescia ha conquistato una vittoria, dimostrando la sua capacità di prevalere in uno dei confronti. D’altro canto, il Sudtirol ha ottenuto anch’esso una vittoria, suggerendo che entrambe le squadre hanno mostrato la determinazione necessaria per ottenere successi contro l’avversario. La presenza di un pareggio nelle restanti partite sottolinea ulteriormente la parità che caratterizza questo confronto.

Questo bilancio di una vittoria per ciascuna squadra e un pareggio suggerisce che le sfide tra Brescia e Sudtirol siano state spesso equilibrate e combattute. Un elemento interessante emerso dai dati forniti è l’osservazione che difficilmente tra queste due squadre si segna più di un gol in una partita. Questo suggerisce che gli incontri tra Brescia e Sudtirol siano spesso caratterizzati da una solida difesa da entrambe le parti o da una competizione accesa a centrocampo, limitando le occasioni per entrambe le squadre. 8agg. Gianmarco Mannara)

BRESCIA SUDTIROL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Sudtirol sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Sudtirol in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Brescia Sudtirol, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B. Il Brescia, grazie ai dieci punti ottenuti nelle ultime 5 partite, si è nuovamente posizionato nella zona playoff, raggiungendo i 28 punti totali. La vittoria nell’ultima partita contro il Modena è stata cruciale, consentendo alle rondinelle di superare gli emiliani di 3 punti. Tuttavia, la sfida imminente contro il SudTirol presenta delle insidie, considerando il progresso graduale della squadra altoatesina sotto la guida di Valente.

La recente vittoria contro la Feralpisalò al Druso ha ridato slancio al Sudtirol, conferendogli un vantaggio di 3 punti sulla quintultima posizione attualmente occupata dal Lecco. Casiraghi, capocannoniere della Serie B con 12 gol, è stato nuovamente decisivo, regalando alla sua squadra tre punti fondamentali. La vittoria è stata ancor più significativa considerando la contemporanea frenata di molte squadre coinvolte nella lotta per la salvezza. Il Brescia affronterà una sfida impegnativa contro una squadra SudTirol in grande forma.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA SUDTIROL

Le probabili formazioni della diretta Brescia Sudtirol, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Rolando Maran schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Andrenacci; Papetti, Adorni, Mangraviti; Jallow, Paghera, Bisoli, Dickmann; Bjarnason, Galazzi; Borrelli. Risponderà il Sudtirol allenato da Federico Valente con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Poluzzi; Kofler, Scaglia, Masiello, Cagnano; Ciervo, Broh, Tait, Casiraghi; Rauti, Merkaj.

BRESCIA SUDTIROL LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Sudtirol, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del Sudtirol, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











