DIRETTA BRESCIA SUDTIROL (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Arriva il tanto atteso momento delle statistiche per la diretta di Brescia Sudtirol, due squadre che potrebbero davvero dare spettacolo. Ma non lo diciamo noi, bensì i numeri che sono i protagonisti di questa nostra rubrica sulle statistiche per evidenziare i trend e le principali scelte tattiche delle due squadre. Questo ovviamente senza escludere di trovare la favorita tra le due compagini. Iniziamo dal Brescia, la squadra più difensiva della Serie B visto che difende a circa 21 metri dalla porta che difendono. Questo però non permette ai lombardi di arginare le reti subiti, visot che comunque sono 1,2 in media ad ogni partita.

L’attacco però non brilla, da inizio stagione visto che riesce a segnare stento un gol nello stesso arco di tempo. Il Sudtirol invece adesso è una squadra più classica che punta meno sul pressing e più sui contropiedi classici. Questo li porta subire mezzo gol in meno e a segnare qussi 0,3 reti in più da quando è cambiato il modo di giocare. Questo si rifletterà poi in una vittoria oggi? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Brescia Sudtirol dove vedremo insieme il prossimo aggiornamento di questo match. (agg. Gianamrco Mannara)

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Una diretta Brescia Sudtirol valida per il campionato di Serie B non può che essere trasmessa da DAZN. Il servizio di streaming a pagamento trasmetterà questa sfida in esclusiva sul suo sito ufficiale così come anche sull’applicazione dedicata.

BRESCIA SUDTIROL, ALLONTANARSI DALLA ZONA RETROCESSIONE

Sfida salvezza con la diretta Brescia Sudtirol di domenica 23 febbraio 2025 alle ore 15:00. Presso lo Stadio Mario Rigamonti i lombardi hanno bisogno dei tre punti per mettere una certa distanza tra loro e la zona retrocessione, ora distante appena un punto a fronte dei ventinove, gli stessi di Reggiana e Mantova, che valgono per ora la tredicesima posizione. Dopo aver pareggiato con la Salernitana ed essendo stati sconfitti dalla capolista Sassuolo, la Leonessa deve obbligatoriamente tornare a muoversi in graduatoria così da non rischiare di finire nelle retrovie.

Chi si trova invece già in zona retrocessione è la formazione ospite, in diciassettesima posizione con i suoi ventotto punti, al pari della Sampdoria. Rallentati dal KO contro la Cremonese, i biancorossi hanno già ritrovato il successo superando e raggiungendo proprio la Samp nello scorso turno della cadetteria. La Salernitana proverà ad agganciarli ma gli uomini di mister Fabrizio Castori puntano anzi a scavalcare le squadre che le si parano davanti per cominciare a respirare ed avvicinarsi alla salvezza.

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL, LE PROBABILI FORMAZIONI

La sconfitta contro il Sassuolo può condizionare le probabili formazioni della diretta Brescia Sassuolo per quanto riguarda le Rondinelle. Il tecnico di casa Rolando Maran potrebbe infatti sistemare i suoi apportando qualche modifica al 4-3-3 con Lezzerini, Dickmann, Adorni, Calvani, Jallow, Bisoli, Verreth, Besaggio, D’Andrea, Borrelli e Nuamah. Chi dovrebbe invece riproporre il modulo 3-5-2 con Adamonis, Giorgini, Pietrangeli, Veseli, Molina, Pyyhtia, Praszelik, Casiraghi, Davi, Merkaj e Odogwu è la compagine ospite, capace in questo modo di battere la Sampdoria nello scorso weekend.

DIRETTA BRESCIA SUDTIROL, LE QUOTE

I bookmakers prevedono una bella lotta nella diretta Brescia Sudtirol considerando le quote fornite per l’esito finale di questo evento. L’agenzia Snai ritiene i lombardi favoriti con l’1 quotato a 2.30 ma anche il pareggio appare un punteggio plausibile con l’x pagato invece a 2.90. Sembrano piuttosto esserci molti meno margini perchè i biancorossi ottengano un successo in trasferta con il 2 fissato infine a 3.25.