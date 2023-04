DIRETTA BRESCIA TERNANA/ Video streaming tv: Rondinelle avanti nei precedenti

DIRETTA BRESCIA TERNANA: TESTA A TESTA

In attesa della diretta Brescia Ternana andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre allo stadio “Rigamonti” di Brescia. Fino ad oggi le due compagini si sono scontrate in dieci occasioni: bilancio al momento nettamente favorevole alle Rondinelle, vittoriose cinque volte mentre gli umbri ancora sono in cerca della prima affermazione. Le restanti cinque sfide, infatti, sono terminate in parità. La prima sfida tra le due squadre risale al 9 maggio 1999, 2-0 nella giornata numero 33 del campionato di Serie B.

Il primo pareggio, invece, è datato 10 dicembre 2005, nessun gol nella diciannovesima giornata del campionato cadetto. Passando alle sfide più recenti, infine, l’ultimo incrocio c’è stato il 22 gennaio 2022, 1-1 scandito dalle reti firmate da Sorensen e Jagiello. Il 18 febbraio 2018, invece, netto 3-1 in favore del Brescia grazie ai gol di Gastaldello, Torregrossa, Spalek e Montalto. (Giulio Halasz)

DIRETTA BRESCIA TERNANA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Ternana sarà disponibile su Sky Sport 255, appuntamento riservato agli abbonati al pacchetto Calcio della televisione satellitare Sky, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi. Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Brescia Ternana in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

OBIETTIVI BEN DIVERSI!

Brescia Ternana è in diretta dallo stadio Rigamonti, alle ore 15:00 di lunedì 10 aprile: siamo nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023, tradizionale appuntamento di Pasquetta e partita delicatissima per il Brescia che, reduce dal pirotecnico 3-4 subito ad Ascoli, rimane ultima in classifica e incapace di uscire da una crisi che l’ha portato a un tourbillon di allenatori ma scarsi risultati sul campo, tanto che già evitare il playout sarà impresa ardua ma, per l’appunto, bisogna innanzitutto pensare a giocarlo perché già così sembra molto complicato.

La Ternana invece ha richiamato Cristiano Lucarelli dopo la parentesi di Aurelio Andreazzoli, e ha iniziato a marciare: con il pareggio contro la Spal ha comunque conservato una posizione utile per raggiungere i playoff, le ultime sette partite di stagione regolare saranno per le fere la possibilità di centrare un obiettivo che sarebbe davvero ottimo. Intanto siamo curiosi di scoprire cosa succederà nella diretta di Brescia Ternana, aspettando che si giochi facciamo qualche analisi sulle scelte da parte dei due allenatori andando a leggere insieme le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA TERNANA

Piove sul bagnato per Daniele Gastaldello, perché nella diretta Brescia Ternana sono squalificati Papetti e Van De Looi: al centro della difesa quindi dovrebbe giocare Mangraviti (con Adorni) in un reparto che sarà completato da Alexander Jallow e Huard come terzini e poi dal portiere Andrenacci, a centrocampo invece il favorito sembra essere Ndoj (ma occhio a Scavone) con Dimitri Bisoli che potrebbe andare in cabina di regia. L’altra mezzala è Bjorkengren; poi due trequartisti con Pablo Rodriguez che tornerebbe titolare affiancando Galazzi o Listkowski, davanti Ayé come sempre si gioca la maglia con Flavio Bianchi.

Nella Ternana Salim Diakité, Mantovani e Sorensen compongono la difesa a protezione del portiere Iannarilli; ad alzarsi sugli esterni possono essere Cassata a destra e Martella a sinistra, in mezzo al campo invece giocano sostanzialmente tre playmaker con Palumbo, Mamadou Coulibaly e Di Tacchio che si scambieranno i compiti e sono comunque insidiati da Paghera e Davide Agazzi. Alfredo Donnarumma e Favilli, quest’ultimo autore del gol contro la Spal, possono scalzare Partipilo e Falletti dal tandem offensivo, almeno uno dei due potrebbe tornare titolare.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Brescia Ternana possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,80 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,15 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 2,60 volte la quota messa sul tavolo.











