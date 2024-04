Diretta/ Brescia Ternana (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia, via! (Serie B, 20 aprile 2024)

DIRETTA BRESCIA TERNANA (RISULTATO 0-0): IN CAMPO, SI GIOCA!

Passiamo all’angolo delle statistiche anche per la diretta di Brescia Ternana, gara incerta che però i numeri possono aiutare a risolverla evidenziando dei pattern che potremo ritrovare nel corso dei prossimi novanta minuti. La squadra lombarda segna con maggiore frequenza nei minuti finali delle partite, dal 76esimo al 90esimo con il 24% del computo totale, se paragonato alla squadra ospite, la Ternana nello stesso arco di gioco segna solo il 16% ma quindici minuti prima, quindi nelle zone centrali del secondo tempo. La percentuale raddoppia arrivando al 32%.

Non è la percentuale più alta ma poco ci manca per essere la capolista in questo dato. Passando poi alla fine dei quarantacinque minuti, il Brescia è in vantaggio nel 20% delle partite mentre la Ternana solo nel 15%. Partita che si risolverà nel secondo tempo? (agg. Gianmarco Mannara)

BRESCIA TERNANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

Gli appassionati di Serie B sanno che possono anche questo sabato seguire la diretta di Brescia Ternana dalla vostra tv su Sky Calcio e in streaming su DAZN. Se invece vi troverete impossibilitati a guardare la tv potrete comunque non perdervi la bellissima sfida Brescia Ternana in diretta streaming video su Sky Go con il telefonino o il tablet.

IL TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Brescia Ternana vede scendere in campo due formazioni che tra il 2000 20/01/2023 si sono ritrovate l’una contro l’altra in ben 5 circostanze. L’ago della bilancia pende dalle parti del Brescia che ha ottenuto tre successi e due pareggi. La vittoria della Ternana manca ormai dal lontano 2016. La prima sfida che vi presenteremo è quella giocata il 22 agosto 2021, deciso dalla doppietta in casa Brescia dell’attaccante bosniaco Bajic.

La seconda gara è quella terminata con un pareggio con il risultato di 1-1, prima di lasciare spazio ad un’altra partita finita in equilibrio a reti bianche. Vittoria Brescia il 10 Aprile 2023 grazie alla rete nei primi 5 minuti di Jallow e nuovo successo anche in trasferta nell’andata di quest’anno grazie all’esperto calciatore Dimitri Bisoli. Nel corso dell’ultimo match anche un’espulsione ai danni della Ternana per il difensore Marco Capuano. (Marco Genduso)

LA PRESENTAZIONE

Una sfida piena di tensioni e di significato sportivo, in questa 34° giornata, la diretta Brescia Ternana di oggi, sabato 20 aprile 2024, alle ore 14.00. Brescia e Ternana si sfidano in una partita che vede entrambe le squadre perseguire obiettivi cruciali in classifica. I padroni di casa, nonostante la sconfitta contro il Venezia, mantengono saldamente il settimo posto e ora mirano a difendere tale posizione, considerando che il sesto posto, occupato dal Palermo, sembra essere un obiettivo difficile da raggiungere.

Dall’altra parte, gli ospiti hanno temporaneamente allontanato il pericolo retrocessione con due risultati positivi consecutivi, l’ultimo dei quali è stato il successo ottenuto contro la Cremonese. Nonostante ciò, la Ternana non può permettersi di rilassarsi, data la stretta competitività della classifica nella parte bassa della tabella. Tuttavia, sotto la guida di Breda, gli umbri stanno attraversando un ottimo momento di forma.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA TERNANA

I due allenatori staranno ancora pensando alle ultime mosse e lo capiremo dalLe probabili formazioni della diretta Brescia Ternana. Partiamo dal Brescia dell’esperto Rolando Maran che si metterà col 4-3-2-1 con in porta Avella; in difesa Jallow, Cistana, Adorni, Dickmann; a centrocampo Paghera, Bisoli, Bertagnoli; sulla trequarti Bianchi, Galazzi; punta Moncini. La Ternana di Roberto Breda non cambierà lo spartito e si presenterà col 3-5-2 interpretato da Vitali; Dalle Mura, Capuano, Lucchesi; Casasola, Luperini, Amatucci, Pyythia, Carboni; Pereiro, Favilli.

LE QUOTE BRESCIA TERNANA

Per gli scommettitori andiamo a vedere le possibilità di una puntatina sulla diretta Brescia Ternana, però prima andiamo ad analizzare le quote Snai. La vittoria dei lombardi viene quotata a 2.05, il pareggio è dato a 3.40, mentre l’eventuale vittoria esterna della Ternana, è pagata 3.55.











