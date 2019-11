Diretta Brescia Torino/ Streaming video tv: Grosso debutta in casa (Serie B)

Brescia Torino, diretta dal signor Marco Guida, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Rondinelle reduci dal cambio di allenatore con l’arrivo di Fabio Grosso al posto di Eugenio Corini, al quale sono state fatali le tre sconfitte consecutive subite contro Genoa, Inter e Verona. Brescia al momento ultimi a quota 7 punti, pur con la partita col Sassuolo ancora da recuperare, appena 4 lunghezze sopra un Torino che ha disatteso le speranze di inizio stagione e nel derby contro la Juventus di sabato scorso è stato costretto a cedere ancora, seppur di misura. Anche la panchina di Mazzarri potrebbe iniziare a traballare nel caso arrivasse un risultato negativo anche al Rigamonti, con 2 soli punti ottenuti dal Toro nelle ultime 6 partite di campionato.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Brescia Torino, sabato 9 novembre 2019 alle ore 15.00, sarà trasmessa in diretta tv per tutti gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale numero 202 del satellite, Sky Sport Serie A. Tutti gli abbonati alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming video via internet, seguendo attraverso l’app SkyGo la partita tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito skygo.sky.it.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA TORINO

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Brescia Torino, oggi sabato 9 novembre 2019 presso lo stadio Rigamonti di Brescia, sfida valevole per la dodicesima giornata del campionato di Serie A. 4-3-1-2 per il Brescia allenato da Fabio Grosso, che schiererà: Alfonso; Sabelli, Cistana, Gastaldello, Mateju; Bisoli, Tonali, Zmrhal; Romulo; Balotelli, Donnarumma. Risponderà il Torino di Walter Mazzarri con un 3-5-2: Sirigu; Izzo, Lyanco, Nkoulou; Aina, Baselli, Rincon, Meitè, Ansaldi; Belotti, Verdi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

L’agenzia Snai indica come favorita per chi scommetterà sull’esito di Brescia Torino la formazione ospite. Quota per la vittoria interna proposta a 2.80, eventuale pareggio offerto a una quota di 3.25 mentre il successo in trasferta viene proposto a una quota di 2.50. Per chi invece punterà sul numero di gol realizzati complessivamente dalle due squadre nel corso della partita, quotato 1.90 l’over 2.5 e quotato 1.80 l’under 2.5.



