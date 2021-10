Diretta Brescia Tortona/ Streaming video tv: c’è voglia di riscatto (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TORTONA: PUNTI PREZIOSI IN PALIO

Brescia Tortona è in programma alle ore 17:00 di domenica 3 ottobre, in diretta dal PalaLeonessa: si gioca per la seconda giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Si affrontano due squadre che, sconfitte all’esordio, vanno a caccia di riscatto immediato: la Germani ha avuto la palla per pareggiare a Varese, in termini generali non ha giocato una brutta partita ed è rimasta quasi sempre incollata nel punteggio, ma ha pagato un avvio terrificante e la fatica nel rimontare, oltre a non aver mai fatto quel passo in più nei possessi che contavano.

La Bertram, alla prima di sempre nel massimo campionato, ci ha provato ma è caduta abbastanza nettamente contro Treviso; il roster ha potenzialità e in Supercoppa lo aveva ampiamente fatto vedere, ma per salvarsi in un torneo lungo e contro avversarie navigate la sensazione è che serva maggiore costanza e cattiveria agonistica. Vedremo allora quello che succederà tra poco nella diretta di Brescia Tortona; aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare una rapida valutazione circa quelli che potrebbero essere i temi principali legati a questo pomeriggio.

DIRETTA BRESCIA TORTONA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Tortona non sarà una di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione, per questo secondo turno di campionato; abbiamo però la grande novità della stagione che, come già detto, è il broadcaster Discovery + che fornirà tutte le gare del torneo nazionale. La visione sarà naturalmente in diretta streaming video e riservata agli abbonati; inoltre il sito ufficiale www.legabasket.it metterà a disposizione tutte le informazioni utili su questo match, come il tabellino play-by-play e il boxscore con le statistiche aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TORTONA: RISULTATI E CONTESTO

Secondo impegno in Serie A1 per la Bertram, che in Brescia Tortona proverà a strappare una vittoria che sarebbe storica: come abbiamo detto, in Supercoppa Derthona Basket ha destato una bellissima impressione riuscendo a superare il girone con il 100% di vittorie – prima di fermarsi contro la corazzata Virtus Bologna – dunque Marco Ramondino sa di avere a disposizione una squadra che potenzialmente potrebbe togliersi belle soddisfazioni ma, come detto, una competizione breve e con impegni ravvicinati è sempre molto diversa da un campionato di 30 partite, molto livellato e con insidie che si nascondono ogni settimana.

Per questo motivo Tortona dovrà prendere gara dopo gara come una finale a se stante, provando alla fine il grande colpo; Brescia chiaramente appare più avanti nel progetto, ma in estate ha cambiato allenatore e visto modificato un roster che adesso si deve conoscere nei minimi dettagli. La Supercoppa della Leonessa non è stata particolarmente scintillante, ma certamente in Serie A1 questa squadra può anche aspirare ad un posto nei playoff (già raggiunti) a patto che ovviamente metta in campo le armi giuste per contenderlo alle avversarie che sono agguerrite. Intanto, tra poco la diretta di Brescia Tortona prenderà il via…



