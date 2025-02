DIRETTA BRESCIA TORTONA (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Ci siamo, la diretta Brescia Tortona metterà di fronte due squadre che negli ultimi anni sono state spesso protagoniste in Coppa Italia. Nel 2022 la Bertram eliminò Trieste ai quarti e la Virtus Bologna in semifinale, arrivando così alla finale che vide però la netta sconfitta per 78-61 al cospetto dell’Olimpia Milano. Brescia si era a sua volta fatta onore battendo Trento nei quarti prima di cedere proprio all’Olimpia in semifinale. Nel 2023 invece Tortona sconfisse Trento ai quarti ma fu eliminata dalla Virtus in semifinale.

In compenso ci fu Brescia che scrisse la pagina più bella della propria storia alzando al cielo la Coppa Italia con un cammino di lusso grazie ai successi contro Milano nel quarto di finale e poi Bologna nel match decisivo – in mezzo, la vittoria in semifinale contro Pesaro. L’anno scorso invece Tortona non si era qualificata e Brescia uscì ai quarti, quindi questa edizione sancirà sicuramente dei miglioramenti: chi si farà strada nella diretta Brescia Tortona? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRESCIA TORTONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta Brescia Tortona in tv sarà garantita sia per gli abbonati su Eurosport 2, sia in chiaro per tutti su DMAX, con le due emittenti che offriranno quindi anche i servizi di diretta streaming video, in aggiunta in questo caso a DAZN.

BRESCIA TORTONA: UN BEL QUARTO DI FINALE IN COPPA ITALIA

Alle ore 18.00 di oggi, mercoledì 12 febbraio, la diretta Brescia Tortona aprirà le danze per la Coppa Italia 2025 di basket, con la Final Eight che ancora una volta sarà ospitata presso la Inalpi Arena di Torino. Il match d’apertura metterà di fronte la Germani Brescia, splendida capolista al termine del girone d’andata del campionato, con la Bertram Derthona Tortona che invece si è qualificata decisamente più a fatica, in virtù dell’ottavo posto. Chi vince avrà una fra Virtus Bologna e Olimpia Milano in semifinale, quindi il cammino sarà tosto, ma per ora si deve pensare al primo ostacolo.

D’altronde la Coppa Italia è spesso teatro di imprese memorabili, come sa benissimo soprattutto Brescia, che vinse il trofeo due anni fa. Proprio i lombardi potrebbero essere favoriti in considerazione della stagione sicuramente più positiva in campionato, ma Tortona potrebbe mettere sul piatto l’esperienza nelle Coppe europee e in particolare in Champions League, che potrebbe aiutare nel contesto della Final Eight di Coppa Italia. Di certo, ci aspettiamo dalla diretta Brescia Tortona molte emozioni…

DIRETTA BRESCIA TORTONA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE?

Abbiamo già visto quindi che in Serie A sta sicuramente facendo meglio la Germani, testa di serie numero 1 nella diretta Brescia Tortona. Nelle quattro giornate del girone di ritorno già disputate il primato è passato a Trento, ma i lombardi sono comunque secondi, a fronte dell’ottava posizione che Tortona continua a difendere e che diventerà fondamentale per avere l’accesso ai playoff scudetto, ma con quattro vittorie in meno all’attivo rispetto alla Germani.

Brescia domenica ha vinto, anche se forse con qualche brivido di troppo contro Trieste, mentre per Tortona bisogna rialzarsi dalla batosta contro la Virtus Bologna, perché un -32 casalingo fa malissimo anche contro una corazzata. Insomma, Brescia sembra più convincente, pur tenendo conto del fatto che i lombardi possono pensare solo al campionato mentre Tortona ha anche la Champions. Questi sono quindi gli elementi che possiamo fornirvi, ma sempre tenendo conto che la diretta Brescia Tortona avrà il fascino della sfida secca…