DIRETTA BRESCIA TRAPANI: GERMANI PER LA FINALE!

La diretta Brescia Trapani che si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 4 giugno 2025, presso il PalaLeonessa, potrebbe consegnare la finale alla Germani: gara-3 della semifinale playoff di basket Serie A1 2024-2025 va in scena infatti sul punteggio di 2-0 nella serie. Brescia ha sbancato per due volte il Pala Shark, sempre sul filo di lana e in maniera molto simile: in gara-1 la differenza l’ha fatta un solo punto e l’incapacità di Trapani di fare fallo tattico per fermare il tempo e avere un’ultima chance, in gara-2 invece la Germani ha allungato con grande qualità e sangue freddo, anche se i siciliani sono rimasti sempre lì.

Quel che conta ovviamente è l’esito delle partite: l’impresa lombarda è tutta da vedere e ora i due match point sono a disposizione sul proprio parquet, non solo Peppe Poeta ha girato il fattore campo ma si è preso un ulteriore vantaggio e, possiamo dirlo, la diretta Brescia Trapani sembra definita almeno nell’esito della serie, anche se l’orgoglio e la qualità degli Shark sono fattori che non vanno assolutamente sottovalutati. Ora, tra qualche ora scopriremo se avremo anche una gara-4 in questa semifinale o se i giochi si chiuderanno stasera.

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA BRESCIA TRAPANI

Confermata la diretta Brescia Trapani su DMAX (in chiaro) e Eurosport 2 per i clienti, bisognerà aver sottoscritto un abbonamento anche per la diretta streaming video che sarà su DAZN.

DIRETTA BRESCIA TRAPANI: POETA A UN PASSO DAL SOGNO

Ci avviciniamo alla diretta Brescia Trapani, che potrebbe rappresentare l’estasi per la Germani: sarebbe la prima finale scudetto nella storia di una società che ancora dieci anni fa era in Serie A2, e che poi ha saputo fare passi da gigante con costanza e accettando qualche stagione poco brillante, scegliendo di non giocare le coppe europee nelle ultime stagioni per evitare qualche rischio economico ma anche provare a crescere ulteriormente e consolidarsi come realtà capace di arrivare sino in fondo. Detto fatto, Brescia è ad un passo dalla finale ed è anche il sogno di Peppe Poeta.

Il quale ha ereditato il lavoro di Andrea Diana e Alessandro Magro, e ha dimostrato due cose: di essere innanzitutto un ottimo allenatore, ma anche che appunto Brescia ha ormai costruito una squadra che prescinde dai cambi di roster e della guida tecnica, e questa è forse la più bella vittoria nella Serie A1 di oggi. Manca ora l’ultimo passo, il terzo punto nella serie contro una Trapani che è tutt’altro da sottovalutare: se sarà eliminazione, agli Shark andranno fatti comunque parecchi complimenti ma intanto i siciliani possono ancora sperare.