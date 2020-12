Diretta Brescia Trentino/ Streaming video Rai: sfida di peso per la Leonessa

DIRETTA BRESCIA TRENTINO: AL VIA IL TURNO DI RITORNO

Brescia Trentino, diretta dagli arbitri Puecher e Zanussi, è la partita di volley femminile, in programma oggi, mercoledi 16 dicembre 2020: fischio d’inizio fissato per le ore 20.30. E’ dunque con la diretta tra Brescia e Trentino che possiamo finalmente dare il via al turno di ritorno del primo campionato di volley femminile per club: dato spazio ai tanti recuperi, che si sono resi necessari nelle ultime settimane per coronavirus, ecco che possiamo ora svoltare la stagione della Serie A1, con una sfida che pure mette un palio punti veramente decisivi. Specie per la Leonessa, che ancora fanalino di coda, spera al più presto di abbandonare l’ultimo gradino della classifica, approfittando delle gialloblu , debuttanti nel primo campionato italiano. Pure per Mazzola e le sue ragazze non si annuncia match facile: la Despar sa come vendere cara la pelle.

DIRETTA BRESCIA TRENTINO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trentino sarà disponibile per tutti su Rai Sport + HD, canale numero 57 del telecomando. Questo significa che sarà gratuita e accessibile a tutti anche la diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA TRENTINO: IL CONTESTO

Come abbiamo appena accennato prima, con la diretta tra Brescia e Trentino, prima sfida del turno di ritorno del campionato regolare di Serie A1 di volley femminile, la Leonessa ha tutta l’intenzione di abbandonare l’ultima casella della graduatoria. Fin qui la Millenium non è stata affatto fortunata: su 12 match disputati, sono stati solo otto i punti messi da parte, con appena un solo successo ottenuto. Ben poco per la formazione di Mazzola che certo ha tutte le carte in tavola per ottenere di più nella seconda parte della stagione. E in tal senso Brescia ha intenzione di costruire fin da subito il suo riscatto, a spese di Trentino, che invece fin qui ha disputato un campionato importante, per una neopromossa. La Despar, con 12 partite disputate ha fin qui collezionato 16 punti, segnando a tabella cinque successi e sette sconfitte: ed è pronta a fare anche di meglio per il finale di stagione. Non scordiamo infatti che pure la squadra gialloblu ha da poco rialzato la testa dopo una lunga serie di KO, battendo (solo lo scorso 3 dicembre) Chieri con un netto 3-0: Bertini e le sue ragazze di certo non hanno intenzione di fermarsi qui.

