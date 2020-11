Diretta Brescia Trento/ Streaming video Rai: l’Aquila sembra in crescita (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TRENTO: SFIDA IMPEGNATIVA PER I LOMBARDI

Brescia Trento, che viene diretta dagli arbitri Carmelo Lo Guzzo, Denny Borgioni e Marco Vita, va in scena alle ore 20:45 di domenica 15 novembre: siamo al PalaLeonessa per l’ottava giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021, e quella di oggi pomeriggio è una partita delicata per entrambe le squadre. Protagoniste in Eurocup, un torneo dal quale la Germani è stata ormai eliminata, devono riscattare un avvio di campionato poco brillante: speravano di posizionarsi appena sotto le big e invece devono accontentarsi di sgomitare nel gruppone che lotta per evitare la retrocessione. La strada chiaramente è lunga, ma qualche limite strutturale è già emerso; se non altro la Dolomiti Energia si è presa un’importante vittoria contro Sassari nell’ultimo turno dimostrando di essere ancora viva, mentre il rischio per i lombardi è quello di affondare psicologicamente. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Trento; mentre ne aspettiamo la palla a due possiamo provare a fare qualche valutazione più approfondita circa i temi principali della partita.

DIRETTA BRESCIA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trento, grazie allo slittamento di orario, sarà trasmessa su Rai Sport e dunque anche sul sito Rai Play, senza costi aggiuntivi e in mobilità; gli appassionati potranno ugualmente rivolgersi, in caso abbiano sottoscritto l’abbonamento, alla piattaforma Eurosport Player che fornisce tutte le gare del campionato di Serie A1 in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale www.legabasket.it sarà possibile consultare liberamente tutte le informazioni utili, come il tabellino play-by-play, le statistiche di squadre e giocatori, la classifica del torneo e i contenuti multimediali. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA BRESCIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Trento è una partita che mette a confronto due realtà solide, che negli ultimi anni sono state capaci di prendersi il loro posto al sole: l’Aquila ha addirittura giocato due finali scudetto consecutive, la Germani l’ultimo atto lo ha raggiunto in Coppa Italia mentre in campionato aveva avuto uno straordinario avvio stagionale con 9 vittorie consecutive, in un torneo che si era fermato in semifinale. Ora però certi rapporti di forza sono tornati stabili, queste due squadre hanno cambiato parecchio rispetto al campionato del lockdown e dunque devono ancora trovare il giusto ritmo. Abbiamo detto di Trento e di come abbia saputo rialzare la testa battendo una corazzata come Sassari, in più il gruppo di Nicola Brienza sta facendo benissimo in Eurocup e dunque ci sono motivi per rimanere positivi; così anche a Brescia, ma la Germani deve preoccuparsi non tanto per come è affondata al Mediolanum Forum (un destino comune a molte squadre) ma in particolar modo per la sconfitta interna contro Roma, che ha fatto suonare un forte campanello d’allarme. Tra qualche ora allora vedremo quello che succederà sul parquet del PalaLeonessa…



© RIPRODUZIONE RISERVATA