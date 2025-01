DIRETTA BRESCIA TRENTO: PER LA TESTA E IL RISCATTO!

Alle ore 20:00 di sabato 11 gennaio la diretta Brescia Trento ci regala una straordinaria sfida per la 15^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2024-2025: il girone di andata si chiude con la sfida al vertice tra due squadre che condividono la prima posizione in classifica, dunque chi vincerà si prenderà il platonico e solitario titolo di campione d’inverno e non potevamo davvero chiedere di meglio, anche se entrambe le squadre curiosamente arrivano da sconfitte e di conseguenza il match del PalaLeonessa servirà anche come immediata occasione di riscatto per due squadre che stanno facendo davvero benissimo, anche oltre le attese.

Sicuramente Trento, che ha aperto con una straordinaria serie prima di cadere contro Trapani; domenica la Dolomiti Energia ha perso in casa contro Cremona, sconfitta che certo ha sorpreso ma è anche strutturale nel percorso della squadra che, ricordiamo, è impegnata anche in Eurocup. Brescia aveva già l’occasione per tornare in vetta da sola, ma già sabato è stata battuta da Treviso: adesso allora la diretta Brescia Trento ci dirà quale tra le due squadre arriverà al primato solitario, se ci tornerà subito l’Aquila o se la Germani riuscirà a completare il sorpasso, che potrebbe comunque essere parziale.

DIRETTA BRESCIA TRENTO IN STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Brescia Trento non godrà di un appuntamento sui canali della nostra tv, ma viene garantita dalla piattaforma DAZN, di conseguenza il match in questione sarà accessibile in diretta streaming video.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: CAMBIO DELLA GUARDIA?

Andiamo a scoprire lo scenario della diretta Brescia Trento: le due squadre hanno fatto vedere nel corso di uno straordinario girone di andata: Brescia si è confermata rispetto allo scorso anno quando aveva già fatto corsa di testa, Trento invece ha ulteriormente aumentato i giri del motore ed è riuscita a mettere alle spalle altre avversarie di ben altra cilindrata, il titolo di campione d’inverno sarebbe quindi strameritato da entrambe.

Resta poi da valutare quello che succederà nel lungo periodo: come sappiamo i playoff possono rappresentare una competizione del tutto diversa, sia la Germani che la Dolomiti Energia dovranno dimostrare di poter reggere una serie da cinque partite contro una delle corazzate, sapendo anche che le insidie si annideranno ben prima di una potenziale finale (o semifinale) contro Milano e Virtus Bologna perché le varie Trapani, Reggio Emilia e magari anche una Tortona in crescita, per non parlare di Trieste, sono agguerrite. Insomma, per ora godiamoci la sfida al vertice nella diretta Brescia Trento, per la post season ci sarà tutto il tempo del mondo…