Diretta Brescia Trento/ Streaming video tv: Leonessa sempre più in alto! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TRENTO: GERMANI SENZA FRENI!

Brescia Trento si gioca in diretta dal PalaLeonessa, con palla a due alle ore 18:00 di domenica 3 aprile: siamo nella 25^ giornata del campionato di basket Serie A1 2021-2022, e uno dei principali motivi di interesse per questa partita sarà quello di valutare se la Germani sarà in grado di prolungare la sua straordinaria serie positiva. Con il colpo alla Vitrifrigo Arena, battendo Pesaro in rimonta, siamo arrivati a 12 vittorie in serie: Brescia è non solo certa dei playoff, ma continua a inseguire – sia pure a distanza – Milano e Virtus Bologna per le prime due posizioni della classifica, ed è ora una minaccia seria per lo scudetto.

Trento invece ha giocato una partita inutile in Eurocup, competizione dalla quale era già eliminata, e potrebbe avere qualche scoria fisica da superare; mentalmente però potrebbe stare bene, perché domenica scorsa ha vinto in volata contro Trieste e si è trattato di un successo fondamentale per allontanare la zona retrocessione e riprendere la marcia verso i playoff, provando a svoltare. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Brescia Trento, ma mentre aspettiamo che si giochi possiamo analizzare in maniera più approfondita i temi principali che saranno portati dalla sfida del pomeriggio.

DIRETTA BRESCIA TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Brescia Trento non è una di quelle che per questa 25^ giornata di campionato sono trasmesse dai canali della nostra televisione. L’appuntamento per la visione del match rimane quello con la piattaforma Discovery Plus: il broadcaster è come sappiamo il fornitore ufficiale della Serie A1, e per avere accesso alle immagini in diretta streaming video dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio. Possiamo inoltre ricordare che sul sito ufficiale della Lega Basket, che trovate all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sull’incontro, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo già detto, la diretta di Brescia Trento può rappresentare per la Germani la tredicesima vittoria consecutiva: una serie impressionante per la squadra di Alessandro Magro, che pian piano ha trovato tutti i tasselli giusti da inserire nella costruzione della stagione e, da realtà abbastanza balbettante, si è trasformata in corazzata capace di battere chiunque (infatti ha vinto anche contro Milano) e che adesso sta viaggiando davvero veloce, avendo sostanzialmente blindato il suo terzo posto in regular season e dunque sapendo che il primo turno dei playoff sarà comunque con il fattore campo, un altro dato che potrebbe portare la Leonessa ad avvicinare sensibilmente quella che sarebbe la prima finale della storia.

Parlando di strisce, naturalmente Trento vuole tenere aperta quella delle partecipazioni alla post season che è iniziata nell’anno da neopromossa (era il 2015) e non si è ancora esaurita, ma soprattutto ha finalmente spezzato quella di 7 sconfitte che l’avevano portata pericolosamente vicina alle ultime due posizioni della classifica. Ovviamente tutti i problemi della Dolomiti Energia non sono magicamente scomparsi e il cammino stagionale in Eurocup lo dimostra, ma la vittoria contro Trieste può davvero essere una di quelle psicologicamente fondamentali; una riprova potremo averla stasera, al netto di come finirà visto lo stato di forma dell’avversaria…











