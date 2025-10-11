Diretta Brescia Trento streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1.

DIRETTA BRESCIA TRENTO (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

La diretta Brescia Trento comincia, e come già accennato ci presenta una partita ormai classica tra due squadre che hanno avuto un percorso molto simile e di fatto contemporaneo. La Dolomiti Energia ha raggiunto per la prima volta la Serie A1 nel 2014; due anni dopo è toccato alla Germani, nel corso del loro ciclo sono arrivate finali scudetto (due per Trento, una per Brescia), partecipazioni alla Eurocup e una finale di Coppa Italia a testa, ormai è un ricordo molto lontano l’ultimo incrocio che queste due società avevano avuto in quella che si chiamava Divisione Nazionale A Gold, nella stagione 2013-2014.

La Trento di Maurizio Buscaglia aveva vinto la regular season, poi nei playoff aveva eliminato Agrigento, Torino e Capo d’Orlando andando a prendersi la promozione; come detto Brescia avrebbe dovuto aspettare, quell’anno era arrivata nona mancando la post season per soli due punti ma il suo momento sarebbe comunque arrivato. Lo scorso febbraio per esempio il successo nella Final Eight, ora vedremo; c’è però un’attualità di cui dobbiamo parlare e infatti è arrivato il momento di seguire insieme la partita del PalaLeonessa, mettiamoci comodi perché la diretta Brescia Trento sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA TRENTO DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non avremo una diretta tv per Brescia Trento, questa partita di Serie A1 potrà essere seguita solo in diretta streaming video grazie al nuovo portale LBA Tv, in abbonamento.

ORMAI UNA CLASSICA!

La diretta Brescia Trento ci fa compagnia a partire dalle ore 20:00 di sabato 11 ottobre, al PalaLeonessa A2A si gioca una partita valida per la seconda giornata di basket Serie A1 2025-2026. Un appuntamento diventato ormai classico, che si ripete da un decennio ma è sempre particolarmente intrigante.

Volendo giocare anche con quanto accaduto gli ultimi anni, possiamo dire che questo match è anche la sfida tra due squadre che sono riuscite a inserirsi nell’albo d’oro di Coppa Italia, e in qualche modo hanno dunque legittimato un percorso partito dal basso e da lontano e arrivato al top in breve tempo, senza discussioni.

Oggi troviamo una Dolomiti Energia che per l’ennesima volta prova a salire di colpi e maturare anche in Eurocup, mentre la Germani già da qualche stagione ha rinunciato a disputare le coppe europee, nel chiaro intento di non rischiare nulla in termini di bilancio economico e crescere soprattutto in campo nazionale.

Potremmo dire che la missione sia compiuta vista la finale scudetto raggiunta lo scorso anno e la costante presenza nelle prime posizioni in campionato; questa sera però abbiamo una storia che potrebbe essere nuova nella diretta Brescia Trento, dunque stiamo in attesa di quello che accadrà al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: SI RIPARTE DA UNA VITTORIA

Naturalmente abbiamo già una giornata di Serie A1 che si è disputata prima di questa diretta Brescia Trento, e di cui possiamo parlare: la Germani ha visto le streghe al PalaVerde, ma alla fine è riuscita a portare a casa la vittoria in overtime con una grande rimonta nel quarto periodo, nel segno dei solidi noti e cioè Amedeo Della Valle e Miro Bilan che hanno combinato per 44 punti e 14/22 dal campo, coadiuvati comunque da tutto il roster se è vero che la squadra di Matteo Cotelli ha mandato ben cinque giocatori in doppia cifra, con 34 punti dalla panchina di CJ Massinburg e Jason Burnell.

Trento invece ha schiantato la neopromossa Cantù, un clamoroso +40 per la Dolomiti Energia che era reduce dalla pesante sconfitta casalinga in Eurocup e che invece ha dominato in ogni singolo aspetto, bene DJ Steward e DeVante’ Jones (21 punti a testa) ma molto bene anche il giovanissimo “fratello d’arte” Cheickh Niang, che ha infilato 15 punti con 5/8 dal campo segnando entrambe le triple tentate. Ovviamente è presto per bilanci troppo definitivi, sicuramente sia Brescia che Trento ambiscono a un posto nei playoff ma sarà la stagione che lungo la strada ci dirà se l’obiettivo sarà raggiunto e potrà anche arrivare qualcosa in più.