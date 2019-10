Diretta Brescia Trento/ Streaming video tv: sfida dal sapore europeo (basket A1)

Brescia Trento, che sarà diretta dagli arbitri Alessandro Martolini, Gianluca Sardella e Marco Vita, si gioca alle ore 18:00 di domenica 13 ottobre: siamo nella quarta giornata del campionato di basket Serie A1 2019-2020 e la partita del PalaLeonessa vede avversarie due squadre che in settimana sono state impegnate in Eurocup, dunque potrebbero pagare dazio alla stanchezza. In campionato entrambe sono reduci dalla prima sconfitta: l’Aquila è caduta in casa ma contro Sassari, al momento la squadra più in forma nella nostra pallacanestro e favorita per lo scudetto, mentre la Germani ha perso a Brindisi una partita equilibrata. Si tratta allora di andare a caccia di riscatto; vedremo chi delle due riuscirà a riprendere la corsa nella diretta di Brescia Trento, la cui palla a due è attesa tra poche ore e della quale possiamo intanto presentare i temi principali.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trento non è disponibile sui canali della nostra televisione, non essendo questa una delle partite scelte per essere trasmesse nella quarta giornata del campionato; l’appuntamento allora è solo sulla piattaforma Eurosport Player (alla quale è necessario abbonarsi) che fornisce l’intera gamma della Serie A1 in diretta streaming video. Ricordiamo anche il sito ufficiale www.legabasket.it, sul quale trovare tutte le informazioni utili sulle squadre in campo e sul torneo.

DIRETTA BRESCIA TRENTO: RISULTATI E CONTESTO

Come abbiamo detto Brescia Trento è una partita interessante, perchè si gioca tra due squadre che hanno dimensione europea; in più Leonessa e Aquila rappresentano delle realtà che in epoca recente (stiamo parlando del decennio in corso) sono riuscite a fare il salto di qualità centrando la promozione nella massima serie, e hanno poi costruito cicli importanti. Una è arrivata in finale di Coppa Italia, l’altra ha giocato due finali scudetto consecutive; l’anno scorso Brescia ha pagato dazio al rinnovamento e non si è qualificata per i playoff, ci riprova quest’anno avendo firmato un allenatore giovane ed emergente come Vincenzo Esposito che si è già preso una vittoria sul parquet dell’Olimpia Milano. A Trento hanno invece puntato su Nicola Brienza, autore di una bella rimonta con Cantù nello scorso campionato; la Dolomiti Energia ha soprattutto il punto di domanda legato all’addio di Maurizio Buscaglia, cosa che ha portato anche a una profonda modifica del roster. L’inizio, come anche in Lombardia, è stato positivo: adesso si tratta di continuare a correre…



