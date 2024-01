DIRETTA/ Brescia Treviso (risultato 18-23) streaming video tv: primo quarto di gioco! (14 gennaio 2024)

DIRETTA BRESCIA TREVISO (RISULTATO 18-23): PRIMO QUARTO

In Lombardia il primo quarto di gioco della partita tra Brescia e Treviso si è concluso con il punteggio di 18 a 23. Nelle fasi iniziali dell’incontro gli ospiti guidati da coach Vitucci sembrano partire bene tentando subito di prendere in mano il controllo delle operazioni già in avvio ma i padroni di casa allenati da coach Magro non rimangono a guardare e provano a rimanere in scia rispetto agli avversari. Ecco gli schieramenti ufficiali: BRESCIA – Bilan, Christon, Della Valle, Gabriel, Petrucelli. Panchina: Akele, Burnell, Cobbins, Cournooh, Massinburg, Porto, Tanfoglio. Coach: Magro. TREVISO – Allen, Bowman, Olisevicius, Paulicap, Robinson. Panchina: Camara, De Marchi, Faggian, Harrison, Mezzanotte, Scandiuzzi, Zanelli. Coach: Vitucci. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

DIRETTA BRESCIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Brescia Treviso, cosi come tutta la Serie A1 di basket sarà disponibile sulla piattaforma di streaming online di Dazn, quest’ultima infatti detiene i diritti per questa competizione. Oltre alla possibilità di seguire il match insieme a noi, sappiate che sul sito della Lega sarà possibile osservare le statistiche aggiornate playbyplay.

PALLA A DUE!

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta di Brescia Treviso, partita nella quale la Germani Brescia cercherà il riscatto dopo la sconfitta al Palapentassuglia di Brindisi nella scorsa settimana, uno scivolone che il coach Alessandro Magro aveva commentato con queste parole: “Desideravamo iniziare l’anno con una vittoria in trasferta. Poiché abbiamo subito una sconfitta, mi assumo tutta la responsabilità, comprese alcune scelte effettuate. Tuttavia, questa sconfitta non cambia il valore di quanto la squadra ha realizzato finora. Miravamo al record societario di vittorie alla fine del girone d’andata (comunque eguagliato, precisiamo), poiché riteniamo di avere fin qui un percorso positivo e desideravamo migliorarlo ulteriormente.

Stiamo comunque mantenendo un elevato standard di gioco. È inevitabile riconoscere i meriti di Brindisi”. Magro aveva poi identificato alcune criticità alla base della sconfitta di Brescia in Puglia: “Abbiamo riscontrato difficoltà nel difendere sulle situazioni di isolamento avversarie. Abbiamo mostrato poca attenzione dall’arco dei tre punti e abbiamo peccato in difesa di squadra, aspetto che solitamente gestiamo con maggiore precisione. Da qui alle Final Eight e oltre, il nostro obiettivo rimane quello di ottenere la migliore posizione possibile per i playoff”. Ecco allora l’occasione per ripartire: via alla diretta di Brescia Treviso! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRESCIA TREVISO: TUTTO FACILE SULLA CARTA

La diretta di Brescia Treviso valevole per la Serie A1 di basket promette uno spettacolo avvincente, con entrambe le squadre che hanno obiettivi e contesti differenti in questa fase del campionato. La partita, in programma oggi 14 gennaio 2024 alle ore 18:15, è un capitolo cruciale per entrambe le squadre, ognuna con le proprie ambizioni e pressioni. Il Brescia, attualmente posizionato al secondo posto in classifica, ha mostrato una forma solida durante gran parte della stagione. Tuttavia, l’ultimo passo falso che ha portato a una sconfitta potrebbe aver fatto emergere alcune fragilità, e la squadra cercherà di ristabilire la propria supremazia e riconquistare la fiducia perduta. Nonostante questo contrattempo, il passaggio alle fasi finali dopo la stagione regolare sembra essere una prospettiva a portata di mano per il Brescia, motivo per cui la partita di oggi potrebbe anche essere un’occasione per affinare ulteriormente la propria strategia in vista delle fasi decisive.

Dall’altra parte, il Treviso si trova in una situazione più delicata. Nonostante qualche vittoria convincente, la squadra lotta per evitare la retrocessione e attualmente occupa la penultima posizione in classifica. Ogni partita è cruciale per il Treviso, che cercherà di raccogliere vittorie preziose per allontanarsi dalla zona pericolante e garantirsi un posto nella prossima stagione. Il palcoscenico è quindi pronto per una sfida intensa e ricca di significato tra due squadre che, pur con obiettivi diversi, daranno il massimo per ottenere un risultato positivo. La competitività del campionato A1 di basket italiano si farà sentire in questa partita, regalando agli appassionati un appuntamento imperdibile nel mondo della pallacanestro.

BRESCIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Prima della diretta di Brescia e Treviso, entrambe le squadre arrivano da risultati altalenanti che possono influenzare il contesto e le aspettative della partita. Il Brescia, pur occupando una solida posizione in classifica, ha subito un colpo inaspettato con l’ultima sconfitta contro il Brindisi, fanalino di coda. Questo risultato potrebbe aver sollevato alcune domande sulla consistenza della squadra, e il Brescia cercherà di rispondere prontamente dimostrando di poter superare questo momento difficile. D’altra parte, il Treviso ha affrontato due sfide impegnative, perdendo contro Pistoia e Varese. La sconfitta contro Varese, in particolare, ha evidenziato alcune vulnerabilità difensive, con la squadra che ha concesso un elevato numero di punti all’avversario. Questo potrebbe rappresentare un’opportunità per il Brescia, che cercherà di sfruttare eventuali falle nella difesa avversaria.

Le due squadre, quindi, si presentano a questa partita con la necessità di riscattare i risultati negativi precedenti. Per il Brescia, sarà un’occasione per dimostrare che la sconfitta contro il Brindisi è stata solo un incidente di percorso, mentre per il Treviso sarà un’opportunità per consolidare la propria posizione e allontanarsi dalle zone pericolanti. La partita si preannuncia quindi avvincente, con entrambe le squadre che avranno l’obiettivo di riscattare il proprio rendimento e conquistare punti cruciali in questa fase della stagione. La determinazione e la risposta tattica alle sfide recenti saranno elementi chiave per entrambe le squadre nell’ambito di questa diretta che si prospetta interessante.











