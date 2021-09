DIRETTA BRESCIA TREVISO/ Streaming video tv: i ritorni di Lee Moore e Della Valle

DIRETTA BRESCIA TREVISO: I RITORNI

Nella diretta di Brescia Treviso assistiamo a due ritorni importanti in casa Germani. Il primo è quello di Lee Moore: la guardia di Tennesaw (Georgia) torna a vestire la canotta della Leonessa dopo tre anni. Era stato la guardia titolare tra il 2016 e il 2018, vale a dire i primi due anni della squadra in Serie A1: parte integrante di quel gruppo che, sotto la guida di Andrea Diana, aveva ottenuto il terzo posto in regular season e giocato la semifinale playoff, ma ancora prima come già detto aveva raggiunto la finale di Coppa Italia (persa contro Torino). Abbiamo poi il rientro in Italia di Amedeo Della Valle, enfant prodige del nostro basket: l’esperienza a Ohio

State, il rientro in Italia per giocare con Reggio Emilia le due finali scudetto, l’approdo a Milano e dunque l’esordio in Eurolega, poi l’addio. A Gran Canaria le cose non sono andate bene, ma la stagione si è conclusa con il Buducnost, squadra dalla buona tradizione europea; adesso però, anche nel tentativo di ritrovare la maglia della nazionale di cui avrebbe potuto essere uno dei leader, Della Valle ha scelto Brescia per tornare in Serie A1 e, pronti via, si trova di fronte come avversario quel Max Menetti che tra il 2014 e il 2018 aveva contribuito non poco alla sua crescita. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta/ Sassari Cremona (risultato finale 83-74) video tv: vittoria sofferta!

DIRETTA BRESCIA TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Treviso non sarà disponibile: dobbiamo fare un discorso generale sulla trasmissione della Supercoppa basket 2021, e dire che nessuna partita sarà messa in onda dalla nostra televisione. Il torneo sarà invece una prerogativa di due broadcaster che forniranno la diretta streaming video: Discovery + lo abbiamo conosciuto in occasione delle Olimpiadi avendo l’integralità della diretta ai Giochi, Eurosport Player resta sempre la casa del grande basket nazionale e internazionale. In entrambi i casi sarà necessario sottoscrivere un abbonamento, le partite potranno essere seguite mediante dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Trento Trieste (risultato finale 83-94), video: colpo degli alabardati

ESORDIO PER LA GERMANI

Brescia Treviso, in diretta dal PalaLeonessa, si gioca alle ore 17.00 di domenica 5 settembre: siamo nella seconda giornata del gruppo C per la Supercoppa basket 2021. È dunque l’esordio per la Germani, che ha riposato nel primo turno: a differenza dello scorso anno infatti i gironi eliminatori sono composti da sole tre squadre – la formula è cambiata – e dunque i lombardi iniziano ora la loro nuova stagione, con tanti punti di domanda aperti ma anche l’entusiasmo di chi sa che, dopo un’annata non particolarmente felice, vuole immediatamente fare il salto di qualità.

DIRETTA/ Napoli Treviso (risultato finale 58-68) video tv: partenopei sconfitti

Della De’ Longhi abbiamo già parlato in occasione del suo esordio contro Napoli: una squadra che riparte dopo il playoff conquistato con sesto posto in regular season, ancora affidata a Max Menetti che al momento rappresenta la più grande certezza in seno alla squadra. vedremo allora come andranno le cose, chiaramente questa partita sarà già abbastanza determinante per garantire un posto nei quarti di finale di Supercoppa; mentre aspettiamo che la diretta di Brescia Treviso si giochi, proviamo a fare qualche valutazione sui temi principali del match.

DIRETTA BRESCIA TREVISO: RISULTATI E CONTESTO

Nella diretta di Brescia Treviso si svela dunque la nuova Germani: una squadra questa che, da quando è salita in Serie A1, ha avuto alti e bassi ma certamente è stata in grado di fare grandi cose, dal terzo posto in campionato con semifinale playoff alla storica finale di Coppa Italia, passando poi per la stagione cancellata dalla pandemia in cui la regular season stava dicendo che si potesse ripetere la Top 3. Ora la Leonessa riparte da Alessandro Magro: una scommessa senza ombra di dubbio, ma anche un allenatore che ha parecchia esperienza e potrebbe rappresentare una scelta vincente.

La sensazione, almeno a bocce ferme e senza aver visto l’avversaria sul parquet (e del resto la stessa De’ Longhi ha giocato una sola partita) è che Treviso attualmente sia più avanti nel progetto, ma anche i veneti hanno cambiato parecchio nel loro roster e dunque, come sempre accade quando inizia una nuova stagione, bisognerà poi valutare quello che succederà una volta che si inizierà a giocare, che è esattamente quello che verrà fatto tra poco nella diretta di Brescia Treviso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA