DIRETTA BRESCIA TREVISO: LA GERMANI FA LE PROVE!

Alle ore 18:15 di domenica 11 maggio la diretta Brescia Treviso ci farà compagnia al PalaLeonessa, per quella che è la 30^ giornata di basket Serie A1 2024-2025. La Germani si avvia verso un’altra campagna ai playoff, questa volta nella speranza di raggiungere finalmente la finale, ma deve ancora conoscere la sua avversaria al primo turno: la netta vittoria di Sassari ha permesso a Brescia di blindare il terzo posto, la squadra non potrà scalare altre posizioni ma potrebbe pur sempre chiudere in quarta posizione, scavalcata eventualmente da Trento, cosa assolutamente da evitare perché significherebbe incrociare subito Milano.

DIRETTA/ Sassari Brescia (risultato finale 77-96): dominio Germani con Della Valle super (oggi 4 maggio 2025)

In caso di terzo posto invece le opzioni sono Trieste o Reggio Emilia: entrambe squadre abbordabili per una Brescia che ha dimostrato di poter valere lo scudetto per tutta la stagione, ma ora dovrà confermarlo anche nelle serie playoff contro le corazzate. Intanto vedremo cosa succederà nella diretta Brescia Treviso, al PalaLeonessa arriva una NutriBullet senza più obiettivi ma che, nonostante questo, domenica scorsa ha battuto Venezia e dunque appare piuttosto in palla, attenzione a possibili brutte sorprese per Peppe Poeta che dovrà chiedere ai suoi di mantenere alta la concentrazione.

DIRETTA/ Treviso Venezia (risultato finale 83-72): la NutriBullet vince il derby! (4 maggio 2025)

STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA DIRETTA BRESCIA TREVISO

Per la diretta Brescia Treviso non sarà a disposizione la messa in onda sulla nostra tv, la partita è invece disponibile – per tutti gli abbonati – in diretta streaming video tramite la piattaforma DAZN.

DIRETTA BRESCIA TREVISO: UN FUTURO DA DEFINIRE

Nel presentare la diretta Brescia Treviso abbiamo parlato soprattutto della Germani, ma ora è giusto fare un recap anche sulla NutriBullet. Treviso purtroppo non è riuscita a correre per i playoff: la salvezza è arrivata tutto sommato in maniera agevole, ma questa sarebbe dovuta essere la stagione del salto di qualità e, in ogni caso, far tornare Frank Vitucci era una precisa scelta per arrivare finalmente ai playoff e tornare a essere una squadra più competitiva. Non è successo perché i bassi hanno superato gli altri e ancora una volta Treviso ha dovuto soffrire nella prima parte di stagione; ora inevitabilmente si apre qualche riflessione.

DIRETTA/ Brescia Reggio Emilia (risultato finale 79-66): Della Valle 21 punti (basket A1, 27 aprile 2025)

L’anno prossimo Vitucci potrebbe non essere più l’allenatore dei veneti: bisognerà anche capire come ripartire, il roster in questa stagione ha potuto contare su ottimi elementi come Ky Bowman, Osvaldas Olisevicius e JP Macura ma anche D’Angelo Harrison e Pauly Paulicap, ma nonostante tutto è sempre stata a ridosso della zona retrocessione e solo nel finale ha avuto qualche sussulto. È chiaro che per una piazza così ambiziosa sia necessaria una sterzata, la competizione non manca e attenzione perché ritrovarsi in Serie A2 può sempre essere una possibilità concreta. Vedremo, intanto naturalmente la NutriBullet punta a chiudere nel migliore dei modi il suo campionato.