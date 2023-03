Diretta Brescia Trieste/ Streaming video tv: Germani con il fiato corto! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: SFIDA PER LA SALVEZZA!

Brescia Trieste, che verrà diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Andrea Valzani e Antonio Bartolomeo, si gioca alle ore 17:30 di domenica 12 marzo presso il PalaLeonessa: valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023, rappresenta una delicata sfida per la salvezza. L’Allianz a dire il vero potrebbe fare un passo determinante verso l’obiettivo: dopo aver battuto Treviso si è infatti portata a +4 sulla zona retrocessione, la classifica è ancora in definizione e molto corta ma è chiaro che vincere oggi in trasferta sarebbe per Trieste un colpo davvero importante.

Brescia ha vinto la Coppa Italia in maniera incredibile: arrivava da sei sconfitte consecutive in campionato ma nell’appuntamento di Torino si è incredibilmente ritrovata, salvo poi perdere anche a Trento e ritrovarsi nel gruppetto delle penultime, dunque con il serissimo rischio di retrocedere. Servirà un’inversione di tendenza nella diretta di Brescia Trieste: vedremo se arriverà, nel frattempo possiamo fare la nostra solita valutazione circa i temi principali che potrebbero emergere da questa interessante e molto importante partita del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trieste sarà trasmessa su DMAX: è dunque questo l’appuntamento in chiaro per tutti nella 21^ giornata di Serie A1, precisamente al numero 52 del telecomando. Sappiamo inoltre che l’intero calendario del massimo torneo di basket è garantito da Eleven Sports, il portale che da qualche tempo è entrato anche a far parte del pacchetto DAZN: la visione del match sarà in diretta streaming video e per assistervi dovrete essere abbonati al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Ricordiamo infine che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Trieste ci presenta dunque una partita davvero delicata: la Germani rappresenta il grande caso di questo periodo, perché come detto è riuscita a vincere la Coppa Italia (primo trofeo nella storia) in un momento nel quale in Serie A1 ha completamente perso la bussola, inaugurando una serie di sconfitte che non si è ancora fermata e che ha reso complicatissima la classifica. Strano perché Brescia sarebbe squadra costruita per i playoff (l’anno scorso era la terza forza della regular season) invece continua a faticare parecchio e rischia davvero tanto in termini di salvezza.

Trieste al contrario era partita molto male, perdendo le prime quattro partite del campionato, ma da quel momento è 9-7: un passo che è assolutamente in linea con una qualificazione ai playoff, e infatti l’Allianz ha raggiunto una Venezia in forte calo ed è entrata nella 21^ giornata con il nono posto in classifica, due gare di ritardo dalla griglia della post season e tutte le possibilità di timbrarla un’altra volta, a condizione ovviamente che questo miglioramento nei risultati diventi costante. Entrambe le squadre dunque hanno ottimi motivi per vincere questo pomeriggio…











