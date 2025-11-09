Diretta Brescia Trieste streaming video tv: orario e risultato live della partita per la Serie A di basket, oggi domenica 9 novembre 2025

DIRETTA BRESCIA TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE

Eccoci alla palla a due per la diretta Brescia Trieste. Concediamo subito spazio ad alcune parole di Matteo Cotelli dopo la grande vittoria della Germani nel derby lombardo contro Milano: “Ancora complimenti alla squadra. Ho finito gli aggettivi. Sono stati incredibili ancora una volta. Una partita giocata con la testa, hanno fatto tutto quello che è stato chiesto. Limitando le perse, andando a rimbalzo: ognuno ha portato il suo mattoncino. Una partita da ricordare. Di quelle che vengono una volta ogni tanto. Spero succeda spesso ovviamente”.

Brescia ci riproverà naturalmente già oggi contro Trieste, potremmo allora ricordare com’erano andati i due confronti dell’anno scorso: l’8 dicembre 2024 Brescia andò ad espugnare il parquet di Trieste per 65-69 nella combattuta partita d’andata, il match di ritorno invece fu disputato già il 9 febbraio scorso e vide di nuovo la vittoria della Germani, stavolta però con un punteggio ben più alto, cioè per 93-90. Queste sono le premesse, ma adesso non ci resta altro che cedere la parola alla diretta Brescia Trieste! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRESCIA TRIESTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Doppia opzione per la diretta Brescia Trieste in tv, anche se entrambe su abbonamento: Sky Sport Basket oppure la diretta streaming video, fornita pure dal canale tematico LBATV.

BRESCIA TRIESTE: LOMBARDI FAVORITI IN CASA

In una settimana molto intensa per il nostro basket, oggi domenica 9 novembre 2025 ci attende la diretta Brescia Trieste, con palla a due alle ore 16.00 del pomeriggio per la settima giornata di Serie A al PalaLeonessa A2A di Brescia, dove solo pochi giorni fa i padroni di casa hanno sconfitto l’Olimpia Milano.

Una grande gioia per la Germani Brescia, che conferma il primo posto in classifica per i lombardi con cinque vittorie e una sola sconfitta nelle sei partite di campionato giocate fino a questo momento dalla finalista della scorsa Serie A, ormai una certezza ai massimi livelli per il basket italiano.

La Pallacanestro Trieste invece ha una partita da recuperare, perché giocherà mercoledì prossimo nel recupero di questo infrasettimanale. Per i giuliani possiamo comunque parlare di una classifica positiva, grazie a più vittorie che sconfitte, tre successi a fronte di due ko, anche se l’esame odierno sarà impegnativo.

Non sarà evidentemente semplice giocare sul campo della Germani, non si può nemmeno dire che gli ospiti abbiano riposato dal momento che hanno comunque giocato martedì in Champions League in questa “pazza” settimana con basket a raffica, di certo però ci siamo divertiti parecchio e siamo sicuri che ci divertiremo anche grazie alla diretta Brescia Trieste…

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: DUE SQUADRE IN SALUTE

La diretta Brescia Trieste sarà di certo emozionante anche perché la Germani è ormai una certezza. Lo abbiamo già detto: finalista dello scorso campionato e adesso una partenza di nuovo ad altissimo livello, sublimata con la vittoria nella splendida partita di mercoledì contro Milano, che avrebbe probabilmente collocato una collocazione migliore rispetto alle 18.30 di un giorno lavorativo di novembre. La cornice avrebbe potuto essere ancora migliore, ma la sostanza è chiara: Brescia lotterà ai vertici anche in questo campionato.

Per Trieste possiamo mettere sul piatto la vittoria con ben 25 punti di scarto contro l’Igokea in Champions League, senza dimenticare che i giuliani arrivano da due successi consecutivi anche nel campionato di Serie A nella doppia sfida del Nord-Est contro Udine prima e Treviso poi. Ecco allora che gli ospiti potrebbero provare a mettere il bastone fra le ruote anche alla capolista, in quel caso si aprirebbero prospettive davvero intriganti considerato il posticipo di mercoledì prossimo. Adesso però bisogna pensare solo al big-match di oggi, cosa ci dirà la diretta Brescia Trieste?