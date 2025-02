DIRETTA BRESCIA TRIESTE: IN ALTA QUOTA!

La diretta Brescia Trieste ci fa compagnia dalle ore 18:15 di domenica 9 febbraio, siamo al PalaLeonessa e, per la 19^ giornata di basket Serie A1 2024-2025, è davvero una bella partita in alta quota, tra due squadre che per il momento dovrebbero essere protagoniste nei playoff e che intanto giocheranno tra poco la Coppa Italia, ricordando che questo turno sarà l’ultimo prima della doppia pausa di campionato. Sconfitta a sorpresa a Napoli, Brescia vuole riprendersi il primo posto in classifica: tuttavia la lotta per vincere la regular season è davvero intrigante e aperta a tanti scenari, tra poco le squadre in lotta potrebbero essere addirittura sette.

Può infatti rientrare la stessa Trieste che, avendo battuto Tortona in casa, è salita in sesta posizione a -6 da Trento: dovesse vincere oggi, potrebbe anche girare a proprio favore la differenza canestri nei confronti della Germani (che all’andata aveva vinto di 4) tornando assolutamente in corsa. Staremo a vedere, sicuramente la diretta Brescia Trieste ci propone due delle migliori squadre della nostra Serie A1 e noi dobbiamo scoprire chi riuscirà a prendersi la vittoria, adesso possiamo continuare a fare qualche analisi sui temi portanti di un match che potrebbe non essere l’ultimo in stagione.

BRESCIA TRIESTE STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Trieste andrà in chiaro su DMAX, una bella occasione per seguire questa partita di Serie A1 che verrà poi garantita anche dalla piattaforma DAZN, in diretta streaming video, qui per i soli abbonati al servizio.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: GERMANI PER RIPARTIRE

Nella diretta Brescia Trieste è imperativo ripartire per la Germani: la squadra di Peppe Poeta era riuscita a portarsi al primo posto in classifica ma la sconfitta di Napoli è stata deleteria, adesso Brescia si trova in seconda posizione in compagnia di altre tre rivali e, come detto, da sotto arrivano avversarie (tra cui Milano) che potrebbero serrare i ranghi, considerando che ci saranno tante sfide dirette e che nessuna delle pretendenti ha finora mostrato di avere qualcosa in più delle altre, per il momento al comando c’è Trento che però dopo uno straordinario avvio ha avuto un passo “normale”, e infatti ha solo una vittoria di margine.

Quello di Trieste è per il momento un campionato di alto livello: va sempre ricordato che i giuliani sono appena tornati in Serie A1 e dunque non era affatto scontato che potessero subito correre per avere il fattore campo nel primo turno dei playoff, cosa che invece stanno facendo grazie al talento dei singoli ma, bisogna riconoscerlo, anche ad un roster assemblato con raziocinio e ben allenato da Jamion Christian. Tra poco dunque scopriremo cosa succederà sul parquet del PalaLeonessa nella diretta Brescia Trieste, vada come vada speriamo si tratti di una bella partita…