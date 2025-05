DIRETTA BRESCIA TRIESTE (RISULTATO 89-77): BILAN 25 PUNTI

La gara tra Brescia e Trieste termina 89-77. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti. Brescia: Bilan 25, Dowe 12, Della Valle 3, Ivanovic 10, Ndour 10, Burnell 14, RIvers 7, Cournooh 2, Mobio 4. Trieste: Uthoff 9, Candussi 9, Johnson 8, Valentine 5, Kelley 9, Brooks 8, Brown 12, Ross 4. (agg. Umberto Tessier)

INTERVALLO LUNGO

Brescia e Trieste vanno all’intervallo lungo sul 52-40. Andiamo a scoprire le statistiche dei protagonisti. Brescia: Bilan 9, Dowe 4, Della Valle 3, Ivanovic 2, Ndour 4, Burnell 8, RIvers 7, Cournooh 2. Trieste: Uthoff 3, Candussi 6, Johnson 8, Valentine 5, Kelley 6, Brooks 4. (agg. Umberto Tessier)

INFO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: DOVE VEDERE BRESCIA TRIESTE

La diretta tv di Brescia Trieste è riservata agli abbonati della televisione satellitare essendo su Eurosport 2, la diretta streaming video viene affidata a DAZN sempre per i clienti.

PALLA A DUE!

La diretta Brescia Trieste sta per farci compagnia: per la squadra giuliana si tratta di un ritorno ai playoff dopo quattro anni, in quell’occasione la squadra era arrivata settima in regular season e aveva pescato la sorprendente Brindisi che non aveva concesso alcuna chance, le prime due partite al PalaPentassuglia erano finite con uno scarto medio di addirittura 26,5 punti mentre in terra giuliana il 77-79 aveva condannato Trieste, che l’anno seguente era arrivata nona e dunque non era riuscita a qualificarsi alla post season. per trovare l’ultimo turno superato dai giuliani bisogna tornare al 2002: la formula dei playoff era diversa, le prime quattro teste di serie avanzavano direttamente ai quarti.

Trieste aveva invece giocato gli ottavi contro Varese, spuntandola per 2-1, poi per Treviso (che avrebbe vinto lo scudetto aveva letteralmente dominato. Vittoria di 28 punti in gara-2, di 17 nel secondo episodio e addirittura di 48 nella sfida che aveva eliminato i triestini; l’allenatore di quella squadra giuliana era Cesare Pancotto e il miglior realizzatore era stato Nate Erdmann, arrivato da Avellino e che l’anno seguente con Trieste avrebbe giocato la Uleb Cup. Adesso finalmente possiamo tornare a parlare di temi attuali, ovvero questa gara-1 che si prospetta davvero molto interessante: è davvero il momento di lasciare che a parlare siano i protagonisti sul parquet del PalaLeonessa, la diretta Brescia Trieste sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SARÀ UNO SPETTACOLO!

Alle ore 20:00 di sabato 17 maggio la diretta Brescia Trieste rappresenta un incrocio interessantissimo, perché è gara-1 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025: si sfidano due squadre che in un modo o nell’altro stanno cercando il loro posto al sole, gli scenari oggi sono diversi perché Brescia nelle ultime due stagioni è riuscita a fare un grande salto di qualità, forse rinunciare alle coppe europee ha davvero aiutato e ha permesso alla Germani di diventare una corazzata che per il secondo anno consecutivo ha terminato la regular season al terzo posto, avendo però tutte le possibilità per vincerla e dovendo cedere il passo nonostante la vittoria su Treviso di domenica scorsa.

Di Trieste possiamo parlare solo bene: la società giuliana ha avuto qualche problema extra campo in epoca recente, è finita in Serie A2 ma dopo una sola stagione è tornata al piano di sopra, ha dimostrato di avere un progetto solido e infatti ha immediatamente conquistato i playoff, il netto successo su Sassari ha sancito il sesto posto e una sfida comunque molto complicata contro la Leonessa, ma comunque non impossibile. La diretta Brescia Trieste per gara-1 potrà già darci qualche indicazione interessante, si tratta dunque di provare a far emergere i temi principali di questa partita.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: UN ESAME PER LA GERMANI

Possiamo anche dire che la diretta Brescia Trieste sia una sorta di banco di prova per la Germani: l’anno scorso la squadra era ancora allenata da Alessandro Magro e, dopo aver schiantato Pistoia, aveva subito uno 0-3 da Milano. Proprio qui sta il punto: questa Brescia ha realmente fatto quel passo che le permetterebbe di avere la meglio sulle corazzate anche in una serie in cui bisogna vincere tre partite? Questa è la grande domanda che accompagna Giuseppe Poeta e la sua Germani: il talento e il valore ci sono e li abbiamo visti per 30 giornate nel corso della regular season, ma i playoff sono una storia ben diversa e per lo scudetto bisogna davvero aumentare i giri del motore.

Sulla carta e a bocce ferme sono “problemi” che Trieste non ha: i giuliani procedono per gradi, sapevano che riuscire a entrare nel tabellone dei playoff sarebbe stato possibile e l’obiettivo è stato centrato, ora tutto quello che arriverà in più sarà tutto guadagno perché bisogna ricordare che questa piazza non vedeva grande basket da ormai trent’anni, e pian piano senza forzare le tappe vuole tornare a quei giorni gloriosi. Intanto ci spingiamo a dire che vedere Trieste in semifinale facendo lo scalpo a Brescia non è così peregrina come ipotesi; il campo ci dirà se avremo ragione, o se invece il pronostico sarà rispettato. Anche qui, con calma: stasera si gioca soltanto gara-1…