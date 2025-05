DIRETTA BRESCIA TRIESTE (RISULTATO 0-0): PALLA A DUE!

Finalmente in campo per la diretta Brescia Trieste, abbiamo marginalmente citato il contributo decisamente modesto che Colbey Ross e Denzel Valentine hanno fornito ai giuliani nel corso di gara-1: ebbene, entrando nel dettaglio, i due hanno combinato per la miseria di 9 punti, tirando 4/16 dal campo (1/8 dalla lunga distanza) e chiudendo rispettivamente con 4 e -2 di valutazione, certamente i 6 assist non hanno spostato l’ago della bilancia a favore di Ross che è stato uno dei grandi assenti nel primo episodio della serie playoff, ed è chiaro che Trieste non se lo possa permettere.

Parliamo di due giocatori che in regular season hanno viaggiato a oltre 14 punti di media, e che dunque sono fondamentali per la corsa di Trieste anche nel corso di questi playoff; Jamion Christian può trarre buone indicazioni da come altri giocatori hanno risposto, per esempio l’ultimo arrivato Kylor Kelley, ma adesso bisogna aumentare i giri del motore. Riusciranno dunque i giuliani a sovvertire il pronostico e prendersi il fattore campo nella serie? Stiamo per scoprirlo insieme, possiamo infatti metterci comodi e lasciare la parola al parquet del PalaLeonessa per la diretta Brescia Trieste! (agg. di Claudio Franceschini)

INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERE LA DIRETTA BRESCIA TRIESTE

Potrete seguire la diretta tv di Brescia Trieste in chiaro su DMAX, per quanto riguarda la diretta streaming video l’appuntamento è come sempre su DAZN per tutti gli abbonati.

BRESCIA TRIESTE: UNA SERIE INDIRIZZATA!

Stiamo per arrivare alla diretta Brescia Trieste, a distanza di 48 ore le due squadre sono nuovamente faccia a faccia per gara-2 del primo turno playoff di basket Serie A1 2024-2025. In campo alle ore 20:45 di lunedì 19 maggio, lombardi e giuliani hanno sentimenti contrastanti: il primo episodio della serie ci ha detto abbastanza chiaramente di come la Germani abbia qualcosa in più, del resto il percorso in regular season e negli ultimi anni non mente e così Brescia si è presa la prima vittoria, confermando il fattore campo e dando già un’impronta a una serie che per ora sembra la più scontata.

Il compito di Trieste dovrà essere adesso quello di minare le certezze dell’avversaria, il che significa provare a vincere al PalaLeonessa questa sera anche perché in mancanza di un blitz esterno i giuliani saranno inevitabilmente eliminati, nel corso della stagione la squadra di Jamion Christian ha fatto vedere di potersela giocare anche con le big ma i playoff possono sempre essere qualcosa di diverso, dunque adesso stiamo a vedere e aspettiamo che la diretta Brescia Trieste prenda il via, pronti a raccontare una entusiasmante gara-2 nella serie playoff.

DIRETTA BRESCIA TRIESTE: GERMANI PER ORA SUPERIORE

Sicuramente le brutte notizie per gli ospiti, avvicinandoci alla diretta Brescia Trieste, è che sabato sera la Germani è riuscita a vincere nonostante un Amedeo Della Valle da 5 punti, 2/10 dal campo (1/8 dall’arco) e addirittura -2 di valutazione. Proprio qui però sta la forza di Brescia, una squadra che sa fare male con tanti giocatori e infatti ha avuto 25 punti e 10 rimbalzi da Miro Bilan che ha tirato 8/12 dalla lunga distanza, ma ha anche portato cinque uomini in doppia cifra.

L’esatta dimostrazione di come Peppe Poeta sia riuscito a proseguire nel lavoro di Alessandro Magro, portando Brescia a una consapevolezza ancora maggiore; per Trieste si tratta invece di ritrovare i due tenori, Colbey Ross e Denzel Valentine hanno deluso in gara-1 e stiamo usando un eufemismo, andrà capito se il problema risieda semplicemente in una cattiva serata o se davvero Brescia sia riuscita a trovare il modo di limitarli, la cosa certa è che Christian ha bisogno di loro anche se ha avuto buone risposte da Jayce Johnson e Kylor Kelley.