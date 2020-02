Diretta Brescia Udinese/ Streaming video tv: il debutto di Diego Lopez (Serie A)

Brescia Udinese, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, è una partita per la ventitreesima giornata di Serie A. Appuntamento alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 febbraio 2020. Possiamo definire Brescia Udinese come uno scontro salvezza, sia pure con prospettive assai diverse per le due formazioni. La sconfitta contro il Bologna è infatti costata ad Eugenio Corini la panchina del Brescia: oggi vedremo dunque il debutto di Diego Lopez sulla panchina delle Rondinelle, ma inseguire la salvezza si annuncia decisamente complicato per i lombardi. Serve una vittoria per tornare a sperare, ma naturalmente l’Udinese di Luca Gotti ha progetti diversi. Con 24 punti la posizione dei friulani è più che discreta nonostante l’ultima sconfitta contro l’Inter e una vittoria potrebbe anzi essere uno scatto già decisivo, mentre una sconfitta significherebbe che la sofferenza non è ancora finita…

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Udinese viene trasmessa sul canale DAZN 1, che trovate al numero 209 del decoder di Sky per gli abbonati che abbiano attivato questa possibilità. Altrimenti, si potrà naturalmente attivare l’applicazione DAZN su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per usufruire della diretta streaming video su questa piattaforma che per il secondo anno consecutivo detiene i diritti per tre partite ad ogni giornata del campionato di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA UDINESE

Vediamo adesso insieme quali potrebbero essere le probabili formazioni di Brescia Udinese. Diego Lopez è arrivato appena mercoledì pomeriggio a Brescia, difficile ipotizzare rivoluzioni: di certo in attacco si ferma lo squalificato Torregrossa, in una sorta di staffetta con Balotelli che torna invece dopo due turni di stop. Mario dunque sarà titolare, da definire chi tra Donnarumma e Ayè giocherà al suo fianco. Un ballottaggio per reparto anche nelle altre zone di campo per il Brescia: Mateju e Martella si giocano la maglia da terzino sinistro in difesa, a centrocampo invece Dessena, Bjarnason e Ndoj sono in tre per una maglia per affiancare Bisoli e Tonali. Nell’Udinese potrebbe giocare De Maio con Rodrigo Becao e Nuytinck a causa degli acciacchi di Troost Ekong in settimana. Tutto chiaro invece per Luca Gotti nella folta mediana a cinque, resta solo un altro dubbio fra Lasagna e Nestorovski per affiancare il titolare Okaka nella coppia d’attacco.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine anche uno sguardo al pronostico su Brescia Udinese in base alle quote fornite dall’agenzia Snai. Grande equilibrio tra il segno 1 e il segno 2, che sono infatti entrambi quotati a 2,65 volte la posta in palio. Per gli scommettitori l’ipotesi più remunerativa sarebbe dunque il pareggio, perché con il segno X allo stadio Rigamonti si arriverebbe a quota 3,30.



