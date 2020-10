Diretta Brescia Ulm/ Streaming video tv: già dentro-fuori per la Lonessa? (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA ULM: SFIDA DECISIVA

Brescia Ulm, partita diretta dagli arbitri Carlos Peruga, Rain Peerandi e Luka Kardum, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 7 ottobre presso il PalaLeonessa: impegno tosto per la Germani nella seconda giornata del gruppo B di basket Eurocup 2020-2021, soprattutto considerando che la squadra allenata da Vincenzo Esposito ha perso all’esordio sul parquet del Buducnost e dunque va già a caccia di un successo che le permetterebbe di non rimanere troppo indietro in classifica. L’obiettivo è quello di qualificarsi per la Top 16 e fare il passo in più rispetto allo scorso anno, ma per il momento le cose alla Leonessa non vanno benissimo; il Ratiopharm invece ha aperto bene la sua campagna in Eurocup prendendosi una vittoria importante contro il Boulogne Metropolitans, un colpo in Lombardia sarebbe l’ideale per continuare a rivaleggiare con i montenegrini e l’Unicaja Malaga che sembrano essere le più competitive del girone. Aspettiamo allora con vivo interesse la diretta di Brescia Ulm, e nel frattempo analizziamo alcuni dei temi principali legati alla partita.

DIRETTA BRESCIA ULM IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Ulm non sarà trasmessa sui nostri canali, salvo variazioni di palinsesto; sappiamo però che da qualche stagione il basket europeo è un’esclusiva della piattaforma Eurosport Player, alla quale bisognerà essere abbonati e che fornisce la gamma delle gare di Eurocup (in questo caso) in diretta streaming video. Per avere informazioni aggiuntive come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori e le classifica dei gironi, potrete consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com accedendo alle apposite sezioni.

DIRETTA BRESCIA ULM: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco Brescia Ulm, una partita che può già rappresentare un dentro o fuori per la Germani: anche domenica è arrivata una sconfitta in campionato, beffarda perché maturata di un solo punto contro la Virtus Bologna. In Serie A1 i lombardi hanno perso sempre sul filo di lana – a Varese erano caduti all’overtime – ma alla fine nel basket contano i punti in classifica e Brescia ne ha 0 sia nel torneo nazionale che in Eurocup. Se non altro qui la competizione è appena iniziata, e sono le prime quattro di ciascun girone ad andare avanti; vero è anche che la Leonessa non si può permettere altriDiretta Bre passi falsi, soprattutto non stasera perché giocherà sul proprio parquet e ha quasi l’obbligo di muovere la classifica, anche se poi ci saranno altre occasioni per provare a risalire la corrente. Non sarà comunque semplice, visto che il Ratiopharm Ulm è una squadra ormai abituata a certi contesti come si è visto all’esordio la scorsa settimana.

