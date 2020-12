Diretta Brescia Unicaja Malaga/ Streaming video tv: ultima spiaggia Germani (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA UNICAJA MALAGA: SPERANZE AL LUMICINO

Brescia Unicaja Malaga, partita diretta dagli arbitri Elias Koromilas, Marko Juras e Saulius Racys, si gioca alle ore 20:45 di mercoledì 9 dicembre presso il PalaLeonessa: siamo nella nona giornata del gruppo B di basket Eurocup 2020-2021, e per la Germani si tratta dell’ultima spiaggia verso la qualificazione alla Top 16. Rimasta viva con il successo in volata su Mornar Bar, la squadra passata nelle mani di Maurizio Buscaglia ha ora bisogno di un miracolo per superare il turno e procedere nel torneo: intanto dovrà vincere entrambe le partite che restano (l’ultima sarà sul parquet del Boulogne Metropolitans) ma anche sperare che le due squadre con cui si gioca uno dei quattro posti restino a quota zero successi. Difficile che possa accadere, anche se bisogna giocarsela fino all’ultimo; intanto la Germani ha rialzato la testa in campionato dove è riuscita a battere la Fortitudo Bologna, aprendo dunque bene l’epoca di Buscaglia e rilanciandosi verso una seconda parte di stagione che potrebbe essere quella del riscatto. Intanto vedremo come andranno le cose nella diretta di Brescia Unicaja Malaga, della quale possiamo presentare ora i temi principali.

BRESCIA UNICAJA MALAGA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Unicaja Malaga non dovrebbe essere trasmessa, salvo variazioni di palinsesto; per tutti gli appassionati che volessero seguire la partita l’appuntamento classico è con il portale Eurosport Player, al quale bisogna essere abbonati e che fornisce tutte le gare di Eurocup in diretta streaming video. Sul sito ufficiale www.eurocupbasketball.com potrete consultare liberamente tutte le informazioni utili: il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori impegnati sul parquet, ma anche i contenuti multimediali e le classifiche dei quattro gironi della regular season.

DIRETTA BRESCIA UNICAJA MALAGA: RISULTATI E CONTESTO

In Brescia Unicaja Malaga la Leonessa gioca contro la capolista del girone, già qualificata alla Top 16 di Eurocup. Difficile che ci sia appagamento negli andalusi che vanno alla ricerca del primo posto aritmetico, e allora la Germani se la dovrà giocare a viso aperto con la speranza che dagli altri campi arrivino risultati positivi. Tecnicamente, la corsa si potrebbe fare sullo stesso Mornar Bar e su Ulm che hanno ottenuto una vittoria in più fino a questo momento; il problema è che con entrambe la doppia sfida diretta è contro Brescia, e questo significa che per arrivare davanti in classifica bisognerà avere un successo in più, e perché sia così appunto bisognerà vincere sempre e sperare che montenegrini e tedeschi perdano sempre. Probabile che in questo momento, e vista la situazione già seriamente compromessa, Buscaglia voglia soprattutto provare a scommettere sul campionato per recuperare la strada perduta e riportarsi in zona playoff; il che non significa che Brescia non si giocherà la partita contro Malaga come se fosse una finale, ma le energie (in termine di rotazioni) potrebbero essere destinate all’impegno del fine settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA