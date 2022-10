Diretta Brescia Varese/ Streaming video tv: derby lombardo di livello! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA VARESE: TORNA IL DERBY LOMBARDO!

Brescia Varese sarà diretta dagli arbitri Lorenzo Baldini, Christian Borgo e Andrea Bongiorni: alle ore 20:30 di sabato 8 ottobre il PalaLeonessa ospita la partita valida per la 2^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, di cui costituisce l’anticipo. Torna a farci compagnia un derby diventato classico, che ha anche rappresentato una serie di quarti playoff quattro anni fa: la Openjobmetis ci arriva con la bella vittoria contro Sassari con cui ha aperto bene il campionato, ma naturalmente da queste parti ci si è abituati a cali di tensione anche repentini e a soffrire, e dunque la situazione è ancora tutta in divenire.

DIRETTA/ Varese Sassari (risultato finale 87-81) video streaming tv: Johnson 20 punti

Così anche a Brescia: sicuramente la Germani ha pagato il calendario, che le ha dato un esordio sul campo di Milano. La Leonessa comunque ha sfruttato la stanchezza dell’Olimpia reduce dalla Supercoppa ed è scappata sul +11 alla fine del terzo periodo, salvo poi farsi rimontare e soccombere. Avvio dunque frustante ma con tante cose da salvare; vedremo adesso se la prima casalinga con la diretta di Brescia Varese porterà soddisfazioni diverse, noi aspettando che la partita prenda il via possiamo fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dalla serata.

DIRETTA/ Milano Brescia (finale 78-77) streaming video tv: clamoroso ribaltone!

DIRETTA BRESCIA VARESE STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese sarà disponibile su Eurosport 2: anche per questa stagione il canale che fa parte del bouquet della televisione satellitare si occuperà di trasmettere qualche partita del campionato di basket Serie A1. Sarà dunque una visione riservata agli abbonati, ma noi dobbiamo ricordare che la grande novità della stagione è l’ingresso del portale Eleven Sports: in questo caso si potrà seguire il match in diretta streaming video, abbonandosi al servizio oppure decidendo per l’acquisto on demand del singolo evento.

DIRETTA/ Sassari Brescia (risultato finale 98-68) : i sardi conquistano gara-3

DIRETTA BRESCIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Con la diretta di Brescia Varese vivremo dunque una partita molto interessante, che come detto è diventata ormai una classica da quando la Leonessa ha timbrato la storica promozione in Serie A1. Generalmente in questi ultimi anni Brescia ha sempre fatto meglio; anche l’anno scorso ha disputato un grande campionato, ma il terzo posto non è bastato per garantirsi un’altra semifinale playoff visto che Sassari ha rovesciato il fattore campo ottenendo il pass. Rispetto all’ultima stagione la Germani ha perso un grande giocatore come Nazareth Mitrou-Long, ma conta nuovamente sulle motivazioni di Amedeo Della Valle, MVP uscente, e sulla crescita esponenziale di John Petrucelli; sarà interessante vedere cosa succederà.

Varese come detto ha aperto bene: anche la Openjobmetis ha potuto giocare sul fatto che Sassari fosse arrivata in finale di Supercoppa, è stata avanti tutta la partita e alla fine ha fatto fruttare il talento di Jaron Johnson e Colbey Ross, che sono stati sicuramente i giocatori migliori della squadra guidata da Matt Brase. Il coach ha parlato di intensità e qualità a ottimi livelli, ma anche di aspetti che vanno sicuramente migliorati: come già detto a Varese la costante delle ultime stagioni è stata quella di strisce positive seguite da periodi di buio pesto, e allora la continuità dovrà essere una parola d’ordine per ottenere una salvezza tranquilla e puntare ai playoff che restano ovviamente un obiettivo per una società così gloriosa e che comunque sembra anche in crescita economica.











© RIPRODUZIONE RISERVATA