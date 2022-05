Diretta Brescia Varese/ Streaming video tv: derby senza tante motivazioni (basket A1)

DIRETTA BRESCIA VARESE: DERBY SENZA STIMOLI?

Brescia Varese si gioca alle ore 20:45 di domenica 1 maggio, in diretta dal PalaLeonessa: partita valida per la 29^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022, è un derby che negli ultimi anni ha anche avuto un incrocio ai playoff ma per questo penultimo turno del massimo torneo di pallacanestro potrebbe non essere altrettanto stimolante. Brescia ha battuto Cremona nell’ultima giornata, ha blindato il terzo posto ma non può più spostarsi da quello: dunque per Alessandro Magro si tratta semplicemente di conoscere il nome dell’avversaria nel primo turno dei playoff.

La post season è un capitolo quasi chiuso per Varese, che ha festeggiato la salvezza con due turni di anticipo (battendo la Fortitudo Bologna in casa) e aritmeticamente potrebbe ancora entrare nelle prime otto, ma la sensazione è che ormai il treno sia passato e che tutto sommato alla società vada bene anche così. Vedremo dunque quello che succederà tra poco nella diretta di Brescia Varese; aspettando che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche valutazione sui temi principali che possono emergere dalla serata del PalaLeonessa.

Brescia Varese non sarà trasmessa in diretta tv, non essendo una delle partite che sono state selezionate per questo turno di campionato. Sappiamo che l’intera programmazione della Serie A1 di basket è fornita da Discovery Plus, broadcaster della Lega: gli abbonati a questa piattaforma potranno dunque seguire la partita della 29^ giornata in diretta streaming video, avvalendosi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale della Lega, www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Arriverà tra poco la diretta di Brescia Varese, e sarà una partita comunque interessante. La Germani ormai aspetta i playoff: la grande corsa con le 14 vittorie consecutive si è alla fine interrotta, ma intanto ha permesso alla squadra di archiviare il terzo posto in classifica e dunque avere la certezza del fattore campo almeno nel primo turno. Al momento sarebbe un incrocio con Sassari, ma tante cose possono ancora cambiare; non per la stessa Brescia, che per la doppia sfida diretta non può più andare a prendere la seconda piazza scavalcando Milano.

Per la Openjobmetis la salvezza è comunque un ottimo risultato, soprattutto se arrivata con due giornate di anticipo: nella stagione di Varese è successo letteralmente di tutto, la squadra chiude l’annata con il terzo allenatore in panchina e una rivoluzione anche societaria che ha toccato poi tutto il roster. Difficilmente si sarebbe potuto pensare di restare in Serie A1, invece ora si potrebbe comunque provare a raggiungere i playoff e, in termini più generali, la piazza sta già pensando alla prossima stagione, che potrebbe essere quella del riscatto come a suo tempo aveva già promesso Luis Scola. Staremo a vedere, soprattutto quello che succederà tra qualche ora sul parquet del PalaLeonessa.











