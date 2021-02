Diretta Brescia Varese/ Streaming video tv: Openjobmetis ancora in piedi (basket A1)

DIRETTA BRESCIA VARESE: INTRIGANTE DERBY LOMBARDO

Brescia Varese è in diretta dal PalaLeonessa e si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 10 febbraio: la partita è valida come recupero della 16^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Una delle tre consecutive che la Openjobmetis ha saltato per il focolaio di Coronavirus che gli ha decimato il roster: tornata in campo la banda di Massimo Bulleri ha incredibilmente vinto due volte ritrovando i suoi effettivi, e pur in una situazione che rimane delicatissima ha fatto vedere di potersela giocare per la salvezza.

La Germani invece punta ai playoff, ma deve stare attenta a non farsi risucchiare nella zona calda: sempre molto ondivaga, questa squadra ha colto un preziosissimo e per nulla scontato successo sul parquet di Trieste nel fine settimana, lasciando intendere di poter dare una svolta a una stagione fino a qui abbastanza sottotono. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Brescia Varese, intanto possiamo aspettare che arrivi la palla a due provando a tracciare qualche valutazione sui temi principali che eventualmente emergeranno dalla serata del PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VARESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Varese non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l’unico modo per seguire la partita di recupero della Serie A1 è quello di sottoscrivere un abbonamento al portale Eurosport Player, che fornisce tutte le gare del campionato di basket con il servizio di diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili su questa partita – compreso il tabellino play-by-play e il boxscore – e le statistiche di giocatori e squadre del torneo, così come la classifica e altri contenuti interessanti.

DIRETTA BRESCIA VARESE: RISULTATI E CONTESTO

Brescia Varese arriva in un contesto particolare: solo sei giorni fa parlavamo di una Openjobmetis che solo il blocco delle retrocessioni avrebbe potuto salvare, in crisi profonda e per di più squassata dal Covid. Dopo due gare, la situazione non è certamente migliorata di troppo ma in casa varesina è tornato il sereno: è stato fondamentale non solo battere Brindisi e Cremona sfruttando il fattore campo, ma anche e soprattutto farlo con due partite tirate, prima in rimonta sulla Happy Casa e poi al secondo overtime per avere ragione della Vanoli. Rimane l’ultimo posto in classifica, questo è un dato di fatto e le energie spese (soprattutto i 50 minuti di domenica) potrebbero influire parecchio sull’esito del match di oggi, ma intanto Varese ha battuto due colpi facendo vedere di potersela giocare. Anche Brescia comunque è squadra tosta, che ha al suo interno giocatori di tutto rispetto e che con la vittoria dell’Allianz Dome si è presa un bel margine sulla concorrenza, allo stesso tempo avvicinando una zona playoff che adesso dista solo due punti. Maurizio Buscaglia, che di post season si intende eccome, ci crede e fa bene: battendo la Openjobmetis questa sera aggancerebbe quella Treviso con cui ha rocambolescamente perso 10 giorni fa, e le cose potrebbero cambiare in meglio…



