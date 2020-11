Diretta/ Brescia Venezia (Serie B) streaming video DAZN. Lagunari, una rivelazione

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: SFIDA EQUILIBRATA!

Brescia Venezia, sabato 21 novembre 2020 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata d’andata del campionato di Serie B. La vittoria di sabato scorso nel recupero contro l’Entella ha lanciato in orbita il Venezia, ora terzo in classifica appaiato al Frosinone, a -1 dal Chievo secondo e a -3 dall’Empoli capolista. I lagunari si stanno imponendo come rivelazione del campionato, col tecnico Paolo Zanetti che sta provando a rilanciare una squadra che già l’anno scorso aveva fatto vedere buone cose sotto la guida di Dionisi. Il Brescia dalla sua è partito, dopo la retrocessione dalla Serie A, con ambizioni più chiare, e nell’ultimo impegno disputato ha espugnato il campo del Cosenza, tornando alla vittoria e riportandosi a ridosso della zona play off, anche se al momento le Rondinelle sono 5 punti indietro rispetto al Venezia in classifica, ma con una partita in meno disputata rispetto agli avversari di turno.

DIRETTA BRESCIA VENEZIA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia non viene trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto: l’appuntamento è riservato in esclusiva ai possessori di un abbonamento alla piattaforma DAZN, che garantisce tutte le partite del campionato di Serie B in diretta streaming video. Per assistere al match dovrete dunque dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet o smartphone oppure utilizzare una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

Le probabili formazioni di Brescia Venezia, sfida che andrà in scena presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Diego Lopez con un 4-3-1-2: Joronen; Sabelli, Dall’Oglio, Chancellor, Mateju; Spalek; Dessena, Bjarnason, Ghezzi, Torre, Donnarumma. Gli ospiti guidati in panchina da Alessio Dionisi schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Lezzerini; Ceccaroni, Modolo, Svoboda, Felicioli; Fiordilino, Taugourdeau, Maleh; Johnsen; Bocalon, Aramu.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida di Serie B tra Brescia e Venezia queste sono le quote offerte dall’agenzia di scommesse Snai. Per quanto riguarda la vittoria interna, la quota proposta è di 2.10, per il segno X con l’eventuale pareggio la scommessa paga 3.20 volte la posta, mentre l’eventuale affermazione esterna viene offerta a una quota di 3.70.



