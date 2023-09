DIRETTA/ Brescia Venezia video streaming tv: lombardi avanti nei precedenti (Serie B, 23 settembre 2023)

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida Brescia Venezia pone di fronte due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 15 volte. Guardando lo score si nota il dominio da parte della formazione lombarda con 7 successi sul Venezia. La formazione ospite ha ottenuto quattro volte la vittoria contro il Brescia, le restanti partite, ben quattro, sono terminate con il risultato di parità. La prima sfida tra le due formazioni è datata al 1995 e terminò con il risultato di 1-1. Venezia che ottenne il primo successo nella gara di ritorno vincendo allo stadio Penzo per 3-0. L’anno successivo stesso risultato con una volta per la formazione del Venezia.

Il primo successo del Brescia avvenne nel 1997 quando si impose con il risultato di 3-1, confermando il successo anche nella sfida successiva arrivata quattro anni dopo (3-2). Dal 2002 al 2017 le due formazioni non si sono più affrontate non facendo parte dello stesso campionato. Dopo 15 anni, le due formazioni si sono ritrovate l’una contro l’altra e ad avere la meglio sul Venezia vincendo al Rigamonti col risultato di 1-2. Dal punto di vista cronologico l’ultima sfida è terminata con il risultato di 1-1, grazie alle reti realizzate da Pohjanpalo e Van de Looi. (Marco Genduso)

BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Brescia Venezia, in diretta sabato 23 settembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie B. Il Brescia si posiziona attualmente al decimo posto in classifica, sebbene marci a punteggio pieno avendo disputato soltanto due partite finora, vincendo contro Cosenza e Lecco nell’ultima partita disputata. Infatti, le prime tre partite in programma sono state rinviate per il ripescaggio delle Rondinelle avvenuto ufficialmente solo alla fine di agosto.

D’altra parte, i veneziani hanno iniziato la stagione in modo positivo, accumulando 11 punti nelle prime cinque partite. Questo rendimento li colloca al secondo posto in classifica, a soli due punti di distanza dal Parma, attualmente in testa alla classifica. Nell’ultimo match affrontato i lagunari hanno battuto in casa di misura lo Spezia grazie a una rete messa a segno dal loro bomber finlandese, Pohjanpalo.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

Le probabili formazioni della diretta Brescia Venezia, match che andrà in scena allo stadio Mario Rigamonti di Brescia. Per il Brescia, Davide Gastaldello schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lezzerini, Papetti, Cistana, Mangraviti, Dickman, Fogliata, Paghera, Fares, Bjarnson, Bianchi, Borrelli. Risponderà il Venezia allenato da Paolo Vanoli con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Joronen, Sverko, Idzes, Altare, Zampano, Lella, Tessmann, Busio, Pierini, Johnsen, Pohjanpalo.

BRESCIA VENEZIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brescia Venezia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Brescia con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Venezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.50.











