Diretta Brescia Venezia/ Streaming video tv: Buscaglia ritrova la Reyer (basket A1)

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISCATTO REYER?

Brescia Venezia verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga e Sergio Noce: alle ore 16:30 di domenica 13 dicembre il Taliercio ospita la partita valida per l’undicesima giornata nel campionato di basket Serie A1 2020-2021. Due squadre reduci dagli impegni in Eurocup, una competizione che non le vedrà partecipare alla Top 16; in particolare è stata molto sfortunata la Reyer, che è arrivata a giocare le partite decisive con un roster decimato dalle positività al Coronavirus e deve dire addio ai sogni di gloria, dovendosi rilanciare anche in un campionato nel quale ha perso le ultime due gare. La Germani se non altro si è rifatta sotto in chiave playoff ottenendo una vittoria importante contro la Fortitudo Bologna; è stato dunque positivo l’approccio di Maurizio Buscaglia al campionato, adesso vedremo se l’ex allenatore di Trento darà continuità al progetto. Mentre aspettiamo la diretta di Brescia Venezia possiamo anche fare qualche valutazione circa i temi principali di questa interessante partita.

BRESCIA VENEZIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia non sarà di quelle trasmesse sui canali della nostra televisione per questo turno del campionato di Serie A1; l’appuntamento classico e consueto per tutti gli appassionati (ma anche qui bisognerà sottoscrivere un abbonamento) è con la piattaforma Eurosport Player per la visione in diretta streaming video, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play, le statistiche dei giocatori sul parquet e altri contenuti, multimediali e non.

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

È difficile commentare gli ultimi risvolti in vista di Brescia Venezia: nel giro di una settimana la Reyer ha perso tre partite in Eurocup dicendo addio alla competizione, ma la sensazione forte è che – al netto del fatto che non avremo mai una controprova – con la totalità del roster a disposizione sarebbero arrivate almeno due vittorie che avrebbero lasciato la squadra in piena corsa. Difficile competere con le rotazioni ridotte all’osso per così tante volte, la stessa cosa è successa in campionato e c’è il rammarico, soprattutto, di essere andati al Mediolanum Forum a sfidare Milano senza potersela giocare ad armi pari, per di più che nel primo tempo gli orogranata aveva retto l’urto della corazzata avversaria. Per Brescia il discorso è sicuramente diverso, ma anche qui sembra che la Eurocup sia stata considerata il giusto, preferendo concentrarsi sul campionato nella consapevolezza che portare avanti entrambi gli impegni sarebbe stato dispendioso. Alla fine lo scarso rendimento in entrambi i tornei ha portato all’esonero di Vincenzo Esposito: a Buscaglia il compito di rimettere in carreggiata una squadra che ha comunque battuto qualche colpo importante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA