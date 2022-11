Diretta Brescia Venezia/ Streaming video tv: è un derby importante! (Eurocup)

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: DERBY IN EUROCUP!

Brescia Venezia, in diretta dal PalaLeonessa alle ore 20:30 di martedì 29 novembre, è valida per la sesta giornata di basket Eurocup 2022-2023: siamo nel gruppo A e la strada per gli ottavi è ancora lunga, intanto questo derby italiano è importante e interessante nell’economia di una classifica ancora in via di definizione, ma che ci ha già detto qualcosa. L’urgenza di vincere ce l’ha maggiormente Brescia, che settimana scorsa ha perso contro Cluj-Napoca ed è tornata ad avere record negativo (2-3); la Reyer ha invece un successo in più dopo aver piegato il Lietkabelis sul parquet del Taliercio.

DIRETTA/ Venezia Trento (risultato finale 72-73): Dolomiti Energia d'un soffio!

In campionato le due squadre hanno avuto partite decise all’ultimo possesso, con risultati diversi: vittoria a Trieste per la Germani, mentre la Reyer ha perso a domicilio contro Trento peggiorando leggermente la propria situazione. Adesso vedremo quello che succederà nella diretta di Brescia Venezia, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida considerazione circa i temi principali che potrebbero emergere sul parquet del PalaLeonessa, dove ci attende comunque un bel momento per tutto il nostro movimento di pallacanestro.

Diretta/ Venezia Lietkabelis (risultato finale 74-71): la Reyer vince in rimonta!

DIRETTA BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia sarà trasmessa sui canali della televisione satellitare: appuntamento ormai classico con le partite di Eurocup che riguardano le nostre squadre, non fa dunque eccezione questo derby che sarà riservato agli abbonati Sky. Ci sarà come sempre la possibilità di seguire il match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e attivando l’applicazione Sky Go; inoltre va detto che sul sito ufficiale del torneo, euroleaguebasketball.net/eurocup, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

Diretta/ Brescia Tortona (risultato finale 83-68): vittoria preziosa per la Germani!

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

Siamo vicini alla diretta di Brescia Venezia: la partita come detto arriva presto e non può essere considerata decisiva, dopo questo turno se ne dovranno giocare altri 12 ed entrambe le squadre avranno tutto il tempo di recuperare un’eventuale situazione negativa, detto anche che agli ottavi si qualificano otto delle dieci squadre di ciascun girone e dunque anche un passo che rallenti in maniera vistosa potrebbe non essere determinante.

Certamente però vincere aiuta a vincere, e mettersi a fine novembre in uno scenario ottimale sarebbe poi prezioso per gestire al meglio le energie; quando parliamo di Brescia e Venezia dobbiamo specificare che sono entrambe società il cui primo obiettivo in stagione è quello di arrivare alla Final Eight di Coppa Italia e, almeno da questo punto di vista, la Reyer deve recuperare qualche sconfitta di troppo maturata in campionato. Vedremo allora come procederanno le cose tra qualche ora, quando finalmente al PalaLeonessa si alzerà la palla a due di Brescia Venezia e le due italiane si daranno battaglia nella sesta giornata di Eurocup.

© RIPRODUZIONE RISERVATA