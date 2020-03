Diretta Brescia Venezia/ Streaming video tv: è uno spareggio per i quarti! (Eurocup)

Brescia Venezia si gioca alle ore 20:30 di martedì 3 marzo, in diretta dal PalaLeonessa: dopo la lunga sosta, torna la Eurocup 2019-2020 con l’ultima giornata della Top 16. Nel girone F Leonessa e Reyer affrontano il derby di ritorno e la situazione è ancora in totale equilibrio, visto che in questo momento la classifica parla dei lagunari primi in classifica insieme al Promitheas mentre la Germani occupa la terza posizione con Oldenburg. Potrebbe succedere di tutto, anche un arrivo di quattro squadre tutte con 3 vittorie: se fosse così bisognerebbe andare a guardare la classifica avulsa. Ricordiamo che all’andata Venezia aveva vinto di 8 punti: un dato di cui tenere conto qualora Brescia dovesse ottenere la vittoria, perché questa sfida tutta italiana potrebbe essere direttamente decisiva per la qualificazione ai quarti; entrambe le squadre sono reduci dal turno di sosta forzata in campionato per l’emergenza Coronavirus, e tornano a confrontarsi sul parquet in una partita delicata. Vedremo allora quello che succederà nella diretta di Brescia Venezia, aspettandone la palla a due possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati alla serata del PalaLeonessa.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di Brescia Venezia non sarà trasmessa dai canali del nostro Paese; l’unico modo per seguire la partita di Eurocup è quello classico e cioè con la piattaforma Eurosport Player, alla quale bisogna essere abbonati e che fornisce l’intera gamma delle partite del torneo in diretta streaming video. Ricordiamo anche che sarà possibile consultare liberamente il sito www.eurocupbasketball.com (quello ufficiale della manifestazione) sul quale troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori in campo.

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Venezia ci porta all’interno di un’ultima giornata di Eurocup ancora decisamente incerta: in questo momento potrebbe succedere di tutto, come detto un arrivo di quattro squadre con 3 vittorie è altamente probabile e dunque la classifica canestri generale diventerebbe il fattore determinante per superare la Top 16. Ci sono però alcuni casi “fissati”: per esempio la vittoria spingerebbe comunque la Reyer alla qualificazione (bisognerebbe poi valutare la corsa al primo posto) mentre Brescia sarebbe inevitabilmente eliminata, mentre qualora il Promitheas dovesse battere Oldenburg la sfida del PalaLeonessa diventerebbe decisiva in termini assoluti. Ovvero, Brescia otterrebbe la qualificazione solo girando la differenza canestri rispetto alla gara di andata, che come abbiamo già detto è stata vinta dalla Reyer con 8 punti di margine. Sarà allora una serata parecchio interessante quella che ci si presenta al PalaLeonessa: non resta che aspettare e stare a vedere quello che succederà nella partita di Eurocup, e quale delle due squadre riuscirà a ottenere la vittoria e la qualificazione ai quarti di finale della competizione europea di basket.



