Sta per cominciare la diretta Brescia Venezia, a margine di questa bella sfida possiamo citare un episodio che sicuramente Peppe Poeta ricorderà molto bene. Risale a sette anni fa, primo turno di Coppa Italia: eravamo a Firenze e si incrociavano Venezia e Torino, rispettivamente quarta e quinta al termine del girone di andata in Serie A1. Poeta era al secondo anno con l’Auxilium, e si era trovato coinvolto in una stagione turbolenta: iniziata benissimo con Luca Banchi, poi dimessosi al pari di Carlo Recalcati per dissidi (chiamiamoli così) con la proprietà, tanto che la panchina era stata affidata al giovane assistente Paolo Galbiati.

Era finita in maniera assolutamente inaspettata: Torino aveva vinto la Coppa Italia contro ogni pronostico – a fine stagione non si era nemmeno qualificata per i playoff – e la corsa era iniziata appunto contro la Reyer, domata per 72-60 grazie a 17 punti di Diante Garrett. Non solo: in finale l’Auxilium aveva piegato Brescia, all’epoca allenata da Andrea Diana, per 69-67 e Garrett ancora protagonista (16 punti), Poeta aveva chiuso a 7,7 punti e 3,3 assist di media e il titolo di MVP era andato a Vander Blue. Adesso il contesto è diverso ma la partita contro la Reyer altrettanto importante: parola al campo, la diretta Brescia Venezia prende il via! (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE BRESCIA VENEZIA

Dovrete rivolgervi a Eurosport 2, canale 211 del decoder di Sky, per la diretta tv di Brescia Venezia, sempre in abbonamento sarà disponibile la diretta streaming video sulla piattaforma DAZN.

BRESCIA VENEZIA: IL DERBY DELLA SERENISSIMA!

La diretta Brescia Venezia, che va in scena alle ore 20:00 di domenica 6 aprile, rappresenta il classico derby della Serenissima nella 25^ giornata di basket Serie A1 2024-2025: una partita davvero intrigante che già all’andata aveva regalato straordinarie emozioni, la vittoria aveva sorriso a Brescia sul filo di lana grazie a una palla recuperata da Amedeo Della Valle su Tyler Ennis, che poco prima aveva infilato i liberi del -1 dando una grande chance alla Reyer, che aveva appunto avuto il possesso per vincere. Oggi la Germani resta prima in classifica in compagnia di Virtus Bologna e Trapani, e arriva dal preziosissimo blitz di Trento.

Anche Venezia però ha saputo rilanciarsi: in questi mesi ha inseguito un posto nella griglia dei playoff e ora l’ha finalmente ottenuto, grazie alla vittoria su Tortona che rappresentava in tutto e per tutto una sfida diretta, perché la Reyer ha escluso proprio la Bertram dalle prime otto posizioni della classifica. Mancano comunque ancora sei giornate e tutto è davvero possibile, a cominciare da una diretta Brescia Venezia in cui la Leonessa parte favorita ma sa bene di non potersi concedere il lusso di abbassare i ritmi, perché gli orogranata stanno entrando davvero in forma.

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: OBIETTIVI DA DIFENDERE

Ci prendiamo un momento per studiare meglio la diretta Brescia Venezia: il colpo alla Il T Quotidiano Arena ci ha detto di una Germani assolutamente centrata e intenzionata finalmente a vincere la regular season, obiettivo che lo scorso anno era sfuggito sul filo di lana e che in questa stagione potrebbe essere determinante, perché in testa c’è grande equilibrio e, anche se i playoff potrebbero cambiare le gerarchie come spesso accade, Brescia sa bene che avere il fattore campo per tutta la post season potrebbe aiutare ad avere quel quid in più nelle serie contro le corazzate, logisticamente più attrezzate per affrontare tante partite in pochi giorni.

Venezia ha il compito di mantenere viva la striscia di partecipazioni ai playoff: ormai la Reyer non è più quello squadrone che si presentava ai nastri di partenza con i crismi della favorita per vincere lo scudetto, lo dice il fatto che probabilmente lotterà fino all’ultimo per rimanere nelle prime otto ma poi, quando arriverà la post season, il roster di Neven Spahija potrà dare fastidio a tutte avendo qualità ed esperienza. Intanto arriva un primo test al PalaLeonessa, contro una squadra che ha il tricolore come traguardo ideale: sarà interessantissimo scoprire cosa succederà tra poco sul parquet…