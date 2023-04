DIRETTA BRESCIA VENEZIA/ Video streaming tv: il commento di Alessandro Magro

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: PARLA MAGRO

In avvicinamento alla diretta di Brescia Venezia, rileggiamo le dichiarazioni di coach Alessandro Magro dopo la bellissima vittoria della sua Germani Brescia a Tortona nella precedente giornata di campionato: “Posso solo essere orgoglioso di questo gruppo. Ci siamo allenati solo a metà campo ieri (sabato, ndR), siamo venuti qua con Della Valle out e Massinburg che non è potuto rientrare nel secondo tempo. Siamo riusciti a fare una partita in cui abbiamo trovato tanti punti dagli attacchi sugli esterni. Siamo andati un po’ in difficoltà con Daum da “3” e con la loro difesa fatta di cambi e tanta fisicità. Non abbiamo più potuto attaccare alcuni giocatori quando loro hanno cambiato assetto.

Ci eravamo allenati tanto contro i cambi, anche prima di Ankara, e il segreto è stato provare a non fermare mai la palla: la partita potevamo pensare di vincerla nei regolamentari, quando loro dovevano fare fallo”. Il successo alla fine è comunque arrivato per Brescia, coach Magro ha commentato così l’extratime: “Nel supplementare abbiamo giocato per Gabriel, che ha fatto quello che per cui è pagato ovvero fare canestro. Ogni tanto ti devi anche aggrappare al talento dei tuoi giocatori e lui ha risposto. In un momento difficile in cui mancavano le due guardie titolari, abbiamo anche ritrovato un Caupain tirato a lucido. Sono felice perché questa vittoria vuol dire continuare ad allontanarci dalla retrocessione e continuare a sognare”. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Venezia sarà disponibile per gli abbonati sul canale Eurosport 2, che trasmette due partite ad ogni giornata della Serie A di basket. Tutti i match del campionato sono tuttavia forniti dalla piattaforma Eleven Sports: sarà quindi possibile anche la visione in diretta streaming video di Brescia Venezia, potendo scegliere anche l’acquisto on demand, inoltre il servizio fa parte del pacchetto DAZN. Infine va detto che sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

BRESCIA VENEZIA: VENETI PIÙ VICINI AI PLAYOFF?

Brescia Venezia, in diretta naturalmente dal PalaLeonessa A2A della città lombarda, si gioca con palla a due fissata per le ore 20.00 di questa sera, mercoledì 19 aprile 2023; sicuramente si tratterà di un match tra i più interessanti nel contesto della ventisettesima giornata della Serie A di basket, turno infrasettimanale che ci presenta una sfida che in questa stagione abbiamo vissuto anche nella Eurocup, dalla quale però sono state entrambe eliminate, quindi la diretta di Brescia Venezia vedrà affidarsi due squadre che ora si focalizzano sul campionato.

La Germani Brescia nella scorsa giornata ha messo a segno un colpo importante andando a vincere a Tortona dopo un tempo supplementare, colpaccio importante che porta i lombardi a quota 24 punti in classifica, rafforzando le speranze di raggiungere i playoff. Per la Umana Reyer Venezia c’è stata a sua volta una vittoria esterna, per i lagunari giunta a fil di sirena a Napoli: ecco allora a quota 28 punti Venezia, che è quindi sempre più vicina a questi playoff. La continuità sarebbe preziosa per entrambe, ma naturalmente una sola potrà vincere anche questa sera: aspettiamo con curiosità il verdetto della diretta di Brescia Venezia…

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Venezia metterà quindi di fronte due formazioni che si conoscono molto bene e che da poco hanno salutato l’Eurocup. La Germani Brescia tuttavia ha saputo subito rigettarsi bene in campionato, perché non è facile vincere sul campo di una ottima squadra come la Bertram Tortona, sconfitta con un 77-90 al termine di un supplementare memorabile per Brescia, che ha infatti segnato addirittura 19 punti in soli cinque minuti di extratime. I mattatori sono stati John Petrucelli e Troy Caupain, autori rispettivamente di 2 e 21 punti in Piemonte: ci faranno divertire anche oggi?

Dall’altra parte ecco che la Umana Reyer Venezia sarà alla seconda trasferta consecutiva nel giro di tre giorni, un bel tour de force cominciato però con la preziosa vittoria a Napoli (91-93), che ha dato ai lagunari indicazioni positive soprattutto in attacco, trascinato da ben sei giocatori in doppia cifra tra i quali in particolare Jordan Parks, miglior marcatore con 20 punti. Meno positivo il rendimento della difesa, staremo a vedere se la diretta di Brescia Venezia oggi riserverà indicazioni diverse al coach Neven Spahija…











