DIRETTA/ Brescia Venezia video streaming tv: Rondinelle avanti nei precedenti

DIRETTA BRESCIA VENEZIA: IL TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Brescia Venezia. Allo Stadio Rigamonti le due squadre si sono affrontate, prima di oggi, già in altre sei occasioni. Il bilancio è in favore delle rondinelle che hanno vinto tre volte rispetto al singolo successo dei lagunari e infine due sono i pareggi. L’ultimo precedente è un 2-2 del 21 novembre scorso, una gara che aveva visto prima andare avanti i padroni di casa con Bisoli, poi gli ospiti ribaltarla con Forte autore di una doppietta e infine vedere Papetti pareggiare al minuto 95.

Il Brescia non vince in casa contro questo avversario dall’aprile del 2019 a fronte di una gara terminata 2-0 con i gol di Torregrossa e Tonali. Il Venezia non vince a Brescia dall’1-2 del novembre 2017. Fu una gara incredibile rimasta in parità senza reti fino al gol al minuto 85 di Caracciolo che portava avanti i padroni di casa. Tra i minuti 87 e 89 gli ospiti la ribaltavano grazie alle reti messe a segno da Pinato e Falzerano. (Matteo Fantozzi)

BRESCIA VENEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Brescia Venezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brescia Venezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Venezia, in diretta sabato 22 ottobre 2022 alle ore 14.00 presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia, sarà una sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2022/2023. Di fronte due squadre reduci da un periodo particolarmente negativo e alla ricerca di riscatto.

Il Brescia ha raccolto 16 punti nelle prime nove partite, frutto di cinque vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Le Rondinelle hanno raccolto un punto nelle ultime tre partite. Nell’ultimo turno i lombardi sono stati sconfitti 2-1 dal Cagliari. Il Venezia, invece, è a quota 8 punti, frutto di due vittorie, due pareggi e cinque sconfitte. I veneti nell’ultimo turno sono stati sconfitti 1-3 dal Frosinone.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VENEZIA

Qualche dubbio per Clotet e Javorcic, ma è tempo di andare a scoprire le probabili formazioni della diretta Brescia Venezia. Partiamo dalla formazione di casa, in campo con il 4-3-2-1: Lezzerini, Jallow, Papetti, Adorni, Mangraviti, Bertagnoli, Viviani, Bisoli, Moreo, Galazzi, Aye. Passiamo adesso alla compagine ospite, in campo con il 3-4-1-2: Joronen, Svoboda, Ceppitelli, Wisniewski, Zampano, Busio, Fiordilino, Haps, Cuisance, Pohjanpalo, Cheryshev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Brescia Venezia vedono favorita la formazione di casa. Partiamo dall’1-X-2 grazie alle quotazioni di Eurobet: la vittoria del Brescia è data a 2,20, il pareggio è quotato 3,45, mentre il successo del Venezia è dato a 3,05. Passiamo adesso alle scommesse sul numero di gol: Under 2,5 a 1,75 e Over 2,5 a 1,95. Stesse quote per Gol e No Gol.

