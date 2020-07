Diretta Brescia Verona/ Streaming video tv: delicato derby (Serie A)

Brescia Verona, in diretta dallo stadio Mario Rigamonti della città lombarda, è il cosiddetto derby del Garda in programma per le ore 19.30 di stasera, domenica 5 luglio 2020, nel contesto della trentesima giornata di Serie A. La rivalità è sempre molto forte, ma stavolta Brescia Verona ha significati ben diversi per le due neopromosse che stanno scrivendo storie completamente opposte nel campionato del ritorno in Serie A. Il Brescia arriva dalla batosta subita a San Siro contro l’Inter ed è tristemente ultimo in classifica: serve una reazione immediata al “cappotto” milanese, perché di fatto la vittoria è l’unico risultato con il quale le Rondinelle potrebbero tenere vive le speranze di raggiungere una difficilissima salvezza. Il Verona di Ivan Juric è invece senza ombra di dubbio la grande rivelazione della stagione: la vittoria contro il Parma al termine di una bellissima partita ne è stata l’ennesima conferma, l’ottavo posto con 42 punti in classifica ci dice che l’Hellas non solo è già salvo con enorme anticipo, ma può anche lottare per la qualificazione alla prossima Europa League, traguardo che sarebbe davvero più che meritato per questo eccellente Verona.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE BRESCIA VERONA

La diretta tv di Brescia Verona sarà garantita questa sera in esclusiva per gli abbonati alla televisione satellitare sui canali di Sky Sport. Questo significa che pure la diretta streaming video sarà riservata esclusivamente agli abbonati Sky, tramite il sito oppure l’applicazione del servizio Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BRESCIA VERONA

Presentando le probabili formazioni di Brescia Verona, dobbiamo necessariamente annotare che in casa Brescia anche l’aspetto psicologico avrà la sua importanza. Una sconfitta 6-0 pesa molto e di conseguenza fra le Rondinelle dovrà scendere in campo oggi chi avrà saputo voltare pagina per una partita che ha il sapore dell’ultima spiaggia. In attacco potremmo rivedere titolare Torregrossa con Donnarumma dopo il tempo a testa giocato a San Siro, altri giocatori che potrebbero aspirare a una maglia da titolare sono Mangraviti in difesa, Bjarnason a centrocampo e Spalek a sostegno del reparto d’attacco, ma come detto stavolta più che mai sarà decisiva la reazione mentale della squadra. Nel Verona ecco invece il “ballo” degli squalificati: in difesa rientra Kumbulla, che sarà certamente titolare, ma davanti Juric perde un’alternativa preziosa come Pessina. Ne potrebbe beneficiare Zaccagni, ma in ogni caso l’Hellas ha abbondanza in attacco – ricordiamo ad esempio Stepinski e Pazzini, entrambi rimasti in panchina per tutta la partita mercoledì. Possibile poi un ballottaggio Dimarco-Lazovic come esterno sinistro di centrocampo.

PRONOSTICO E QUOTE

Le stagioni molto differenti delle due squadre finora portano il pronostico di Brescia Verona tutto dalla parte dell’Hellas anche se si giocherà al Rigamonti. Di conseguenza l’agenzia Snai quota il segno 2 a 1,75, mentre si sale poi alla quota di 3,75 per il pareggio (segno X) e fino a 4,75 volte la posta in palio in caso di successo del Brescia, indicato dal segno 1.



© RIPRODUZIONE RISERVATA