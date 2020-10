Diretta Brescia Virtus Bologna/ Streaming video tv: dubbio Teodosic (basket Serie A1)

DIRETTA BRESCIA BOLOGNA: PER GLI EMILIANI UN TEST DURO

Brescia Virtus Bologna verrà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Mark Bartoli e Federico Brindisi, e si gioca alle ore 17:30 di domenica 4 ottobre: siamo nella 2^ giornata del campionato di basket Serie A1 2020-2021 e al PalaLeonessa arriva la squadra che era prima in classifica quando l’ultimo torneo è stato fermato per il Coronavirus. La Segafredo ha grande voglia di riscatto e punta chiaramente allo scudetto, come dimostrato nella prima partita vinta contro Cantù ma anche in tutta la Supercoppa, nella quale ha raggiunto la finale poi persa contro Milano. Per la Leonessa invece il progetto si è leggermente fermato: la squadra di Vincenzo Esposito arriva da due sconfitte consecutive, quella incassata in overtime da Varese, all’esordio in campionato, e poi quella della Moraca in Eurocup, cadendo abbastanza nettamente contro il Buducnost. Il roster è sicuramente da playoff ma bisogna forse sistemare qualche dettaglio per essere realmente competitivi in tal senso; aspettiamo adesso la diretta di Brescia Virtus Bologna, nel frattempo possiamo valutare alcuni dei temi principali che sono legati a questa partita.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA IN STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Virtus Bologna viene trasmessa su Eurosport 2, dunque si tratta di un appuntamento riservato in esclusiva ai clienti della televisione satellitare che vi potranno accedere dal decoder, selezionando il numero 211; come sempre resta valida l’alternativa della piattaforma Eurosport Player, che fornisce a tutti gli abbonati l’intera gamma delle partite di Serie A1 in diretta streaming video. Dovrete quindi dotarvi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, mentre sul sito ufficiale www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e le statistiche dei giocatori sul parquet.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

In Brescia Virtus Bologna Sasha Djordjevic ha il dubbio Teodosic: il playmaker serbo si è infortunato nel corso della partita contro Cantù e ha saltato l’esordio in Eurocup, fortunatamente gli esami non hanno evidenziato alcunchè di serio e quindi l’ex Cska Mosca potrebbe già essere in campo questa sera, anche se per prudenza potrebbe andare a referto ma essere tenuto fuori dalla contesa. La Segafredo comunque insegue la vittoria, per provare ad andare subito in fuga: il piano di Djordjevic è quello di avere il primo posto nella regular season e il conseguente fattore campo per tutte le serie dei playoff. Brescia come detto lotta per emergere dal quadro generale: l’anno scorso era in terza posizione ma nel corso dell’estate ha sostanzialmente stravolto il suo roster. La certezza realizzativa è Andrew Crawford, sono poi stati inseriti altri elementi di spicco ma l’amalgama dovrà essere trovato giornata dopo giornata, intanto alla prima casalinga in questo campionato potrebbe già arrivare una sorpresa importante.



