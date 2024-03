DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA/ Video streaming tv: terzo incrocio stagionale, 2-0 Segafredo (25 marzo 2024)

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: I TESTA A TESTA

Come abbiamo già detto, la diretta di Brescia Virtus Bologna rappresenta il terzo incrocio stagionale: curiosamente si è giocato su entrambi i parquet perché la Supercoppa di fine settembre era ospitata dal PalaLeonessa, in finale la Virtus Bologna si era presa una vittoria clamorosa per 97-60 e nulla lasciava presagire che quella Germani sarebbe poi risorta in breve tempo fino a prendersi costantemente il primo posto in classifica. Il terzo quarto da 28-8 aveva definitivamente chiuso i giochi per una Segafredo partita già 27-10; Isaia Cordinier aveva segnato 17 punti, Tornike Shengelia aveva timbrato una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi tirando 6/8 dal campo e 3/5 dall’arco.

La Virtus Bologna aveva poi vinto anche la partita casalinga di Serie A1, a fine novembre: successo più contenuto ma comunque evidente (88-76) con 26 punti e 6 rimbalzi di uno scatenato Shengelia da 8/12, evidentemente il georgiano è particolarmente sofferto dalla difesa di Berscia ma quel giorno aveva fatto molto bene anche Iffe Lundberg, autore di 18 punti con 8/12, questi due giocatori erano stati gli unici in doppia cifra per le V nere che ora al PalaLeonessa proveranno a prendersi il tris stagionale, che significherebbe aggancio al primo posto della regular season. (agg. di Claudio Franceschini)

BRESCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Virtus Bologna non sarà trasmessa sui canali tradizionali: non è infatti una delle partite comprese nel pacchetto di tre gare che per questa 24^ giornata sono state scelte per andare in chiaro su DMAX o sulla televisione satellitare . Va tuttavia ricordato che tutte le partite del campionato di basket Serie A1 sono fornite dalla piattaforma DAZN, e anche in questo caso sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento per la visione in diretta streaming video. Inoltre sul sito ufficiale della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: CHI SI RIALZA?

Brescia Virtus Bologna, che viene diretta dagli arbitri Roberto Begnis, Tolga Sahin e Valerio Grigioni, si gioca alle ore 20:00 di lunedì 25 marzo: scintillante posticipo nella 24^ giornata di basket Serie A1 2023-2024, si incrociano due squadre che sono in corsa per la vittoria della regular season con la Germani attualmente prima con un match di vantaggio sulla Segafredo, entrambe però vengono da brucianti sconfitte e devono riprendere la marcia. Curiosamente, è stato overtime per tutte e due domenica scorsa: Brescia ha segnato 101 punti, ma non sono bastati per avere ragione di una Sassari in questo momento in grande forma.

La Virtus Bologna invece è caduta a Pesaro, sul campo della penultima in classifica: un ko sancito da un tiro libero di Andrea Cinciarini, che ancora una volta ha impedito alla Segafredo di approfittare dello scivolone della capolista e di effettuare l’aggancio, ma anche una sconfitta che ci ha confermato come la squadra di Luca Banchi sia davvero in debito di ossigeno e con un roster con qualche assenza pesante. Sarà allora davvero interessante scoprire quello che succederà tra poche ore nella diretta di Brescia Virtus Bologna, mentre ne aspettiamo la palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali di questo contro al vertice.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brescia Virtus Bologna sarà già il terzo incrocio stagionale, perché a settembre questa partita era stata valida per la finale di Supercoppa; nel tempo sia la Germani, con più sorprese, che la Segafredo hanno dimostrato di essere gruppi di vertice con la possibilità di vincere la regular season e prendersi il fattore campo per tutta la durata dei playoff, ma la differenza la gioca anche il fatto che Brescia abbia rinunciato alle coppe europee mentre la Virtus Bologna in Eurolega ha l’obiettivo fisso di proseguire la corsa, con play in ormai archiviato e playoff da difendere.

Appunto, l’Eurolega ha chiaramente tolto energie preziose alla squadra di Banchi, che soprattutto nel girone di ritorno ha iniziato a faticare e rischia di scialacquare quanto di buono fatto in avvio; si sapeva ovviamente che la competizione sarebbe stata dispendiosa ma adesso bisogna veramente serrare i denti, perché anche in questa Serie A1 ci sono avversarie che potrebbero complicare il cammino di Banchi verso lo scudetto. Brescia per il livello che ha raggiunto non può più accontentarsi di piazzarsi, vuole il primo posto perché poi da testa di serie numero 1 potrebbero accadere grandi cose…











