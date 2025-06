Diretta Brescia Virtus Bologna streaming video tv: orario e risultato live di gara-3 per la finale scudetto della Serie A di basket, oggi 17 giugno 2025

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: CHANCE SCUDETTO PER GLI OSPITI

La diretta Brescia Virtus Bologna potrebbe essere stasera, martedì 17 giugno 2025, già l’ultimo atto della Serie A di basket: parliamo infatti di gara-3 della finale scudetto che vede in vantaggio per 2-0 la Virtus Segafredo Bologna, che ha vinto entrambe le prime due partite casalinghe.

Non c’è quindi più margine d’errore per la Germani Brescia, che però alle ore 20.30 giocherà in casa al Palaleonessa A2A con l’obiettivo naturalmente di allungare la serie e giocare davanti ai propri tifosi anche giovedì nell’eventuale gara-4.

Le due partite già disputate sono state molto diverse fra loro: punteggio molto alto e sempre sul filo dell’equilibrio per gara-1, che si è risolta in favore della Virtus Bologna per 90-87 solamente negli ultimi secondi, con Brescia che aveva avuto l’ultimo possesso per provare a pareggiare con una tripla.

Punteggio invece decisamente più basso e margine di vantaggio più netto per la Virtus Bologna in gara-2, che sabato sera è terminata 75-65 per la V Nera. Un successo in questo caso soprattutto della difesa di coach Dusko Ivanovic, una lezione da imparare invece per la squadra di Peppe Poeta, che dovrà dimostrare di poter battere i rivali nella diretta Brescia Virtus Bologna, perché non ci sarà un altro appello…

BRESCIA VIRTUS BOLOGNA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE GARA-3

Per la finale scudetto è ampia la copertura: la diretta Brescia Virtus Bologna in tv sarà visibile in chiaro su due canali, cioè Dmax e Nove, oltre ai canali Eurosport per gli abbonati e alla diretta streaming video su Dazn come per tutta questa Serie A di basket.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: PER CHIUDERE O PER RIAPRIRE

Gli uomini di Dusko Ivanovic finora hanno avuto qualcosa in più, blasone e abitudine a certi livelli stanno incidendo molto sulla diretta Brescia Virtus Bologna. Ci sarebbe la storia ovviamente in favore degli emiliani, dal momento che la Germani è alla prima finale scudetto mentre la Virtus ha sedici scudetti senza contare le finali perse, ma anche l’attualità ci ricorda che Brescia in questa stagione ha disputato solo il campionato. A lungo è stato un vantaggio, ma in questi momenti l’abitudine alla Eurolega può invece essere decisiva in favore della V Nera.

Come si accennava, le due precedenti partite hanno fornito scenari differenti. In gara-1 Tornike Shengelia aveva segnato da solo 29 punti, in gara-2 è stato comunque il migliore dei suoi in attacco con 15 punti, ma sabato la Virtus Bologna ha vinto con la difesa. Per Brescia ci sono stati in realtà i 21 punti di Jason Burnell, ma tutto il resto della squadra ha segnato appena 44 punti, una voce che la Germani dovrà drasticamente modificare se vorrà scrivere un epilogo diverso nella diretta Brescia Virtus Bologna.