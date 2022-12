Diretta Brescia Virtus Bologna/ Streaming video tv: V nere per rialzarsi! (basket A1)

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: SFIDA INTRIGANTE!

Brescia Virtus Bologna sarà diretta dagli arbitri Carmelo Paternicò, Fabrizio Paglialunga ed Edoardo Gonella: alle ore 19:00 di domenica 18 dicembre si gioca presso il PalaLeonessa per la 11^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Sfida intrigante tra due squadre che sono destinate a raggiungere i playoff, almeno sulla carta: l’anno scorso erano nella Top 3 di regular season e sulle V nere naturalmente non si discute, mentre la Germani è ancora particolarmente ondivaga in questa stagione e arriva dalla sconfitta di Venezia, contro una Reyer che aveva perso il passo.

Virtus Bologna che in questo periodo sta particolarmente soffrendo: non è un caso che giusto domenica scorsa sia arrivata la prima sconfitta in campionato, incredibilmente in casa contro Scafati, perché le energie spese in Eurolega si stanno facendo sentire e qualche infortunio di troppo ha accorciato le rotazioni di Sergio Scariolo. Niente di grave, ma sarà interessante vedere come reagirà la Segafredo nella diretta di Brescia Virtus Bologna; adesso possiamo presentare i temi principali di questa bella serata al PalaLeonessa.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Virtus Bologna non è tra quelle che per questa 11^ giornata vengono trasmesse sui canali della nostra televisione: tuttavia sappiamo bene che da questa stagione tutti i match della Serie A1 di basket sono appannaggio del portale Eleven Sports. Sarà una visione in diretta streaming video e potrete decidere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo evento on demand; noi possiamo anche ricordare, infine, che sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRESCIA VIRTUS BOLOGNA: RISULTATI E CONTESTO

Si gioca tra poco la diretta di Brescia Virtus Bologna, che come detto è una partita molto interessante: l’anno scorso le due squadre hanno disputato una grande regular season e naturalmente la parte della sorpresa l’ha giocata la Leonessa, capace di ritrovare quell’entusiasmo e quella striscia di risultati che era già arrivata sotto la guida di Andrea Diana. Una Brescia che in questa stagione ha rinunciato a Nazareh Mitrou-Long ma ha comunque costruito un roster interessante; il doppio impegno con la Eurocup è difficile da gestire e infatti anche in campo internazionale Brescia sembra aver perso un po’ di passo.

La Virtus Bologna è la classica squadra che guarda al lungo periodo: difficile, quasi impossibile pensare che le V nere possano mancare anche solo la semifinale, il dato ci parla di 9 vittorie in 10 partite con il ko interno contro Scafati che sostanzialmente rappresenta un incidente di percorso. Per dirla tutta, se anche la Segafredo dovesse perdere questa sera non sarebbe il caso di lanciare campanelli d’allarme, ma è chiaro d’altro canto – e lo abbiamo già detto – che questo periodo sia particolarmente complesso per il gruppo, che in Eurolega ad esempio ha subito una batosta difficilmente assorbibile come quella del Pireo e dunque è a caccia di alcune certezze perse. Tra poco il campo ci dirà come andranno le cose…











