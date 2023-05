DIRETTA BRESCIA VOULIAGMENI/ Video streaming tv: la maledizione della Champions League (31 maggio 2023)

DIRETTA BRESCIA VOULIAGMENI: NELLA STORIA

Mentre cresce l’attesa per la diretta di Brescia Vouliagmeni, ricordiamo adesso che per la squadra lombarda questa Final Eight 2023 è un nuovo inseguimento alla Coppa dei Campioni o Champions League di pallanuoto maschile, che Brescia non è mai riuscita a vincere. L’Italia vanta ben quindici successi nella competizione: da molti anni ormai Brescia è ai vertici della pallanuoto italiana e internazionale e in termini di Coppe europee ricordiamo allora che la società Brescia ha vinto per ben quattro volte la LEN Euro Cup negli anni 2002, 2003, 2006 e 2016.

Nell’albo d’oro abbiamo poi due scudetti nel 2003 e nel 2021 e ancora una Coppa Italia nel 2012, ma ai lombardi manca ancora il sigillo più prestigioso sul palcoscenico continentale. Ben dieci trofei infatti sono stati conquistati dall’immancabile Pro Recco, che occupa il primo posto nell’albo d’oro della Coppa dei Campioni di pallanuoto, poi vanta tre Champions League nella propria bacheca anche il Posillipo, infine si sono laureati campioni d’Europa una volta a testa pure la Canottieri Napoli e il Pescara. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA BRESCIA VOULIAGMENI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brescia Vouliagmeni sarà garantita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della televisione satellitare, che trasmetterà le partite delle squadre italiane in questa Final Eight della Champions League di pallanuoto. Va segnalato che sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video di Brescia Vouliagmeni, attivando l’applicazione Sky Go (senza costi aggiuntivi) su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

BRESCIA VOULIAGMENI: LOMBARDI FAVORITI!

Brescia Vouliagmeni, in diretta dalla piscina dello Sportski Centar Voždovac na Banjici di Belgrado, si giocherà alle ore 18.30 di questo pomeriggio, mercoledì 31 maggio 2023, perché sarà un quarto di finale valido per la Final Eight della Champions League di pallanuoto 2022-2023. Nella piscina della capitale serba, già sede anche della scorsa edizione della Final Eight della Champions League, ci apprestiamo a vivere giorni di grande pallanuoto, perché sabato sera sarà incoronata la squadra campione d’Europa di pallanuoto maschile e quindi il calendario sarà molto fitto. Si presenta con ambizioni molto alte Brescia, che l’anno scorso uscì in semifinale contro il Novi Beograd ma in questa stagione ha fatto finora un cammino praticamente perfetto.

La diretta di Brescia Vouliagmeni vedrà quindi senza dubbio favoriti proprio i lombardi, reduci dalla delusione della sconfitta nella finale scudetto contro la “solita” Pro ecco, con la quale tra l’altro speriamo possa esserci un derby italiano in semifinale. Pensando un giorno alla volta, parliamo di Brescia favorita oggi grazie al primo posto nella fase a gironi della Champions League in corso, che ha determinato l’accoppiamento con i greci del Vouliagmeni, che invece sono stati quarti nell’altro gruppo. In una partita secca però tutto è possibile, guai a sottovalutare l’impegno: che cosa succederà nella diretta di Brescia Vouliagmeni?

DIRETTA BRESCIA VOULIAGMENI: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Brescia Vouliagmeni, possiamo ricordare che i lombardi daranno un nuovo assalto a quello che sarebbe il loro primo trionfo in Champions League. Negli ultimi anni le sconfitte sono arrivate in semifinale, quindi almeno nei quarti la tradizione è favorevole e, come abbiamo già accennato, anche oggi Brescia dovrebbe avere ottime possibilità di passare almeno il primo turno della Final Eight. L’accoppiamento “fortunato” è comunque più che meritato, dal momento che Brescia ha vinto il girone B con 34 punti in classifica, frutto di undici vittorie, un pareggio e due sconfitte su quattordici partite contro le sette rivali del gruppo.

Per il Vouliagmeni invece è già un successo essere riuscito a qualificarsi per la Final Eight di questa Champions League di pallanuoto, dal momento che i greci hanno chiuso al quarto posto nel girone A, con un bilancio di cinque vittorie, due pareggi e ben sette sconfitte, pari punti con i croati dello Jadran Spalato, condannati però all’inutile quinto posto a causa degli scontri diretti a favore dei greci. L’errore più grande sarebbe naturalmente quello di sottovalutare il Vouliagmeni, ma francamente sulla carta non dovrebbe esserci partita: andrà tutto liscio per i lombardi nella diretta di Brescia Vouliagmeni?











