Diretta Brest PSG (risultato 0-0): formazioni ufficiali, via!

Eccoci arrivati alla diretta Brest Psg: un derby francese inusuale in Champions League, sia perché la squadra di casa è all’esordio assoluto nelle coppe europee ma anche perché con la vecchia formula, in voga sino allo scorso anno, gli incroci tra squadre della stessa nazione erano vietati fino ai quarti di finale. Il Brest ha impressionato nel super girone: nelle prime quattro giornate è rimasto imbattuto con tre vittorie e il pareggio di Leverkusen, ha lottato per gli ottavi sino all’ultimo ma nella seconda metà del percorso ha ottenuto solo la vittoria contro il Psv, perdendo contro le corazzate Barcellona e Real Madrid ma anche, soprattutto, in campo neutro contro lo Shakhtar. Pensate che dopo cinque giornate il Psg aveva appena 4 punti, ed era virtualmente eliminato: vittoria al 90’ su autorete contro il Girona, pareggio contro il Psv ma poi sconfitte contro Arsenal, Atletico Madrid – in casa – e Bayern Monaco.

Carboni prestito chiuso in anticipo/ L’argentino torna all’Inter per la riabilitazione (11 febbraio 2025)

La squadra di Luis Enrique ha poi rialzato la testa e con tre vittorie consecutive si è presa anche il fattore campo al ritorno, decisivo il ribaltone contro il Manchester City (da 0-2 a 4-2) nel penultimo turno. Adesso però mettiamoci comodi perché finalmente è arrivato il momento di scoprire cosa succederà sul terreno di gioco: finalmente la diretta Brest Psg ci fa compagnia! BREST (4-3-3): Bizot; Lala, Chardonnet, S. Coulibaly, Haidara; Mahdi Camara, Lees-Melou, Magnetti; Faivre, Ajorque, Sima. Allenatore: Eric Roy PSG (4-3-3): G. Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves; D. Doué, O. Dembélé, Barcola. Allenatore: Luis Enrique (agg. di Claudio Franceschini)

Palladino proteste dopo Inter Fiorentina "errore oggettivo"/ Lo sfogo sul calcio d'angolo (11 febbraio 2025)

Diretta Brest PSG, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Brest PSG delle 18.45 sarà necessario per tutti gli appassionati e gli interessati essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, sarà possibile poi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 251), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming NowTv e SkyGo.

Brest PSG, analisi delle due squadre

La diretta Brest PSG aprirà la fase degli spareggi del nuovo formato di Champions League e vedrà in scena l’unico derby nazionale della competizione fino a questo momento, a scendere in campo sono due squadre che si conoscono e si sono scontrate in Ligue 1 poche giornate fa con il trionfo del PSG per 2-5, in Champions League però la situazione è differente e i padroni di casa sono stati una delle rivelazioni della competizione, da squadra di quarta fascia sono riusciti a qualificarsi tra le prime 24 e fino alle ultime giornate erano nella parte alta della classifica.

Sabatini ricorda Mihajlovic e il senso di colpa per la sua morte/ “Perché lui si e io no?” (11 febbraio 2025)

Gli ospiti invece sono una delle grande delusioni di questa prima fase della Champions League e fino alle ultime partite non erano sicuri del passaggio del turno, hanno recuperato diversi punti alla fine del girone, hanno convinto con la vittoria sul Manchester City, e alla fine sono riusciti ad avere una posizione in classifica più favorevole.

Diretta Brest PSG, le probabili formazioni

Per la diretta Brest PSG allo Stade du Roudourou i padroni di casa dovrebbero essere messi in campo secondo il 4-3-3 di mister Eric Roy, con Bizot tra i pali, Haidara e Lala gli esterni bassi con Coulibaly e Chardonnet a completare la difesa, Magnetti, Les Melou e Camara a centrocampo, e tridente offensivo composto da Faivre e Baldé sugli esterni e Ajorque riferimento centrale dell’attacco. Anche gli ospiti guidati da Luis Enrique dovrebbero proporre un 4-3-3 con Donnarumma in porta, Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes in difesa, Kang-in Lee, Vitinha e Fabian Ruiz a centrocampo e davanti Barcola, Dembele e Kvaratskheila.

Diretta Brest PSG, dove vedere la partita

Per seguire la diretta Brest PSG delle 18.45 sarà necessario per tutti gli appassionati e gli interessati essere in possesso di un abbonamento ai servizi di Sky Sport, sarà possibile poi sintonizzarsi sui canali Sky Sport Uno o Sky Sport (canale 251), o in alternativa collegarsi alle piattaforme di streaming NowTv e SkyGo.

Diretta Brest PSG, pronostico e quote

Per la diretta Brest PSG gli ospiti sono sicuramente la squadra favorita, da anni dominano il campionato in Francia e anche quando le due squadre si sono scontrate ad uscirne vittorioso è sempre stato il PSG, occhio però allo Stade Brestois che in campo europeo sembra trasformarsi e potrebbe riuscire a limitare i danni magari non subendo troppi gol o addirittura raggiungendo il pareggio. Anche secondo le quote il favorito è il PSG, su bet365 infatti la quote della vittoria è di 1.38, il pareggio è dato a 5.25 mentre la vittoria dello Stade Brestois ha una quota di 7.00