DIRETTA BREST STURM GRAZ: I TESTA A TESTA

Manca sempre meno alla diretta di Brest Sturm Graz: un piacevole inedito in termini ufficiali, una partita tra due squadre che possiamo definire outsider nel girone unico della nuova Champions League. la grande impresa l’ha certamente timbrata il Brest: sparito dal principale campionato francese nel 1991, terminato nelle serie minori per problemi finanziari, è tornato in Ligue 1 nel 2011 ma poi è retrocesso nuovamente, dal 2019 a oggi gioca stabilmente al piano di sopra ma, clamorosamente, non era mai andato oltre l’undicesimo posto, salvandosi anche in maniera sofferta sino allo straordinario campionato scorso, terza posizione e prima qualificazione di sempre alle coppe europee.

DIRETTA/ Sporting Lisbona Sturm Graz (risultato finale 3-0): la chiude Goncalo Inacio! (14 dicembre 2023)

Lo Sturm Graz in Champions League ci era già stato, anche nel periodo della fase a gironi: nel 2000-2001 addirittura aveva vinto il primo raggruppamento precedendo Galatasaray, Rangers e Monaco, poi la corsa si era interrotta per mano di Valencia e Manchester United ma riuscendo comunque a battere due volte il Panathinaikos, evitando così l’ultima posizione. Si tratta allora di un match intrigante anche per quello che la storia racconta riguardo le due squadre avversarie stasera, non resta che scoprire come andrà a finire… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA/ Sturm Graz Rakow (risultato finale 0-1): la decide Yeboah (Europa League, 30 novembre 2023)

DIRETTA BREST STURM GRAZ STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione in diretta Brest Sturm Graz sarà un’esclusiva di Sky, che detiene i diritti completi per la Champions League. Per seguire l’incontro, sarà necessario disporre di un abbonamento a Sky che includa il pacchetto Sport. Tuttavia, per coloro che non possiedono un abbonamento a Sky, c’è un’alternativa altrettanto comoda: la partita sarà infatti visibile anche tramite la piattaforma streaming NowTv, che offre la possibilità di accedere agli stessi contenuti sportivi con modalità più flessibili.

BREST STURM GRAZ: SERATA STORICA!

La diretta di Brest Sturm Graz sarà il primo appuntamento stagionale con la coppa dalla grandi orecchie per le due compagini, match che andrà in onda oggi 19 settembre 2024 alle ore 21. Sfida che potrebbe sembrare poco interessante, ma che in realtà nasconde molti punti di vista interessanti soprattutto in chiave mercato. Nonostante in Italia si guardi poco al calcio austriaco, molti talenti militano da quelle parti.

Video/ Atalanta Sturm Graz (1-0) gol e highlights: ci pensa Djimsiti! (Europa League, 9 novembre 2023)

Infatti vi invitiamo a vedere questa partita come una vetrina di giocatori che potrebbero diventare protagonisti dei maggiori campionati nei prossimi anni, ma che approfondiremo nella sezione dedicata. I bookmakers ci dicono che questa partita è molto equilibrata, sarà davvero così? Scopriamolo insieme.

DIRETTA BREST STURM GRAZ: PROBABILI FORMAZIONI

Come annunciato poc’anzi, sfruttiamo le probabili formazioni della diretta Brest Sturm Graz per vedere i migliori prospetti delle due squadre: per i padroni di casa dovrebbe giocare il francese Camara, mediano di interdizione che assomiglia molto per caratteristiche al neoacquisto rossonero Fofana. Il giocatore della squadra francese però è più grezzo.

Per lo Sturm Graz invece Horvat è un centrocampista che ha fatto gola molto a diverse squadre di Premier, ma ha deciso di rimanere ancora un anno in Austria. Rifinitore vecchio stampo con qualche strappo nel dribbling, è il motore della sua squadra in attacco.

BREST STURM GRAZ: LE QUOTE

Quote molto equilibrate quelle della diretta Brest Sturm Graz, vediamole insieme sul sito della Sisal: il segno 1 è quotato a 2,1 mentre la vittoria ospite porterebbe una moltiplicazione di 1,9 sull’importo scommesso. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece è a 2,5.