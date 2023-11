DIRETTA/ Brindisi Avellino (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 12 novembre 2023)

DIRETTA BRINDISI AVELLINO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida tra Brindisi e Avellino presenta due formazioni che in classifica si posizionano rispettivamente al diciottesimo e terzo posto. Padroni di casa che hanno ottenuto soltanto tre vittorie e un pareggio in questo campionato per un totale di 10 punti in classifica. Ospiti che invece dopo il cambio in panchina si ritrovano al terzo posto con ben 23 punti raccolti in 12 giornate, quasi due a partita. Le vittorie fino a questo momento risultano essere 7 con un andamento in trasferta che li vede aver raccolto 9 di 15 punti totali.

I gol realizzati dalle due formazioni sono rispettivamente 11 per il Brindisi e 17 per l’Avellino. Irpini che hanno la meglio anche dal punto di vista difensivo con netto distacco. Lupi che hanno subito solamente 7 gol da inizio campionato contro i 22 della formazione pugliese che, risulta la terza difesa più battuta dell’intero campionato di serie C girone C. In tema marcatori da attenzionare la presenza da parte dell’attaccante Gabriele Gori che ha già realizzato ben 5 gol con la maglia della formazione campana. (Marco Genduso)

BRINDISI AVELLINO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Avellino sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Avellino in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BRINDISI AVELLINO: IRPINI LANCIATI!

Brindisi Avellino, in diretta domenica 12 novembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi, sarà una sfida valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie C. Dopo la parentesi di Coppa Italia Serie C, Brindisi e Avellino si scontrano nuovamente dopo 13 anni allo Stadio “Franco Fanuzzi”. Questa sfida rappresenta un richiamo al passato, mettendo di fronte due squadre che attraversano momenti completamente diversi. Da una parte ci sono i padroni di casa, reduci dall’eliminazione in Coppa contro il Crotone e, in generale, da tre sconfitte consecutive in campionato, l’ultima in casa del Giugliano. Un periodo delicato per la squadra pugliese, con il mister Ciro Danucci che si gioca una buona parte della sua permanenza sulla panchina biancazzurra contro i lupi.

Dall’altra parte, la squadra biancoverde continua la sua corsa verso la vetta della classifica sotto la guida di mister Pazienza, anche dopo la frenata in casa contro la Virtus Francavilla. Tuttavia, il tecnico di San Severo dovrà affrontare nuovamente un’emergenza difensiva. Saranno assenti dalla contesa i lungodegenti Fabio Tito, Thiago Cionek, Michele Rigione e Simone Benedetti, a cui si aggiunge Tommaso Cancellotti, squalificato per un turno. Non viaggeranno in Puglia neanche Luca Falbo e Raffaele Russo, con quest’ultimo fermo a causa di un infortunio muscolare subito durante la partita contro il Foggia. Sarà difficile rivedere in campo il talentuoso ex Messina prima di almeno due settimane.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI AVELLINO

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Avellino, match che andrà in scena allo stadio Franco Fanuzzi di Brindisi. Per il Brindisi, Ciro Danucci schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Albertazzi; Valenti, Bizzotto, Cappelletti; Albertini, Cancelli, Petrucci, Costa, Monti; Galano, Ganz. Risponderà l’Avellino allenato da Michele Pazienza con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Ghidotti; Casarini, Armellino, Mulè; Ricciardi, Pezzella, Palmiero, Sannipoli; Sgarbi, D’Angelo; Marconi.

BRINDISI AVELLINO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Avellino, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo dell’Avellino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.70.











