DIRETTA/ Brindisi Benevento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 25 settembre 2023)

DIRETTA BRINDISI BENEVENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta del match che vedrà di fronte Brindisi e Benevento non presenta alcun tipo di precedente giocato. Non potendo fare riferimento ai testa a testa tra queste due formazioni, poniamo di fronte gli ultimi due incontri delle due formazioni. Brindisi che si affaccia al match con due sconfitte consecutive contro, Potenza e Audace Cerignola, rispettivamente con risultati di 2-1 e 3-1. Inizio sicuramente da dimenticare per la formazione pugliese che si trova all’ultimo posto in classifica con due reti realizzate e 5 subite.

Dall’altra parte il Benevento nelle ultime due uscite ha collezionato quattro punti, frutto di una vittoria interna contro un’altra formazione pugliese come la Virtus Francavilla e il pareggio esterno a Caserta. Le due formazioni sono chiamate a conquistare punti nel corso di questa partita: Brindisi per risollevarsi dall’ultimo posto, Benevento per inizierà a fare sul serio per la corsa verso le posizioni che contano. (Marco Genduso)

BRINDISI BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Brindisi Benevento sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Brindisi Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

BRINDISI BENEVENTO: SANNITI FAVORITI!

Brindisi Benevento, in diretta lunedì 25 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Donato Curcio di Picerno, sarà una sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C. Il Brindisi aveva subito due sconfitte consecutive in trasferta contro Potenza e Audace Cerignola, ma è riuscito a ottenere la sua prima vittoria della stagione al terzo tentativo. Lo ha fatto vincendo per 2-1 in casa contro il Monterosi Tuscia, con un’autorete di Sini e un gol di Bunino segnato all’89’.

Il Benevento ha avuto un inizio di stagione migliore, con una sconfitta contro la Turris all’esordio, seguita da due vittorie contro Virtus Francavilla e Taranto (2-1 nell’ultima partita grazie alle reti di Ferrante e Karic nel primo tempo). Hanno ottenuto un pareggio senza gol sul campo della Casertana. Test importante per due formazioni che cercano conferme, con i sanniti che vogliono in particolare capire se poter essere o meno competitivi per il vertice del girone C.

PROBABILI FORMAZIONI BRINDISI BENEVENTO

Le probabili formazioni della diretta Brindisi Benevento, match che andrà in scena allo stadio Donato Curcio di Picerno. Per il Brindisi, Ciro Danucci schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto, Nicolao; Lombardi, Malaccari, Albertini; Petrucci, Bunino, Moretti. Risponderà il Benevento allenato da Matteo Andreoletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Paleari; Berra, Pastina, Masciangelo; El Kaouakibi, Tello, Talia, Pinato, Benedetti; Marotta, Ferrante.

BRINDISI BENEVENTO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Brindisi Benevento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Brindisi con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Benevento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.87.











