Diretta Brindisi Bonn/ Streaming video tv: pugliesi in gran forma (Champions League)

Brindisi Bonn, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese, si gioca alle ore 20.30 di questa sera, martedì 22 ottobre, presso la Ankara Arena: siamo alla seconda giornata della Champions League 2019-2020 di basket nel girone D. L’attesa è grande per Brindisi Bonn, perché nella città pugliese c’è sicuramente entusiasmo attorno alla Happy Casa che in campionato ha finora raccolto quattro vittorie in cinque giornate, l’ultima con uno spettacolare 108-99 domenica contro Pesaro. La squadra di coach Frank Vitucci dunque ha cominciato alla grande il campionato e adesso proverà ad essere protagonista anche a livello internazionale. Il cammino in Champions League a dire il vero è cominciato con una sconfitta in Lituania contro il Neptunas, ma il girone prevederà ben 14 giornate e di conseguenza adesso è impossibile sbilanciarsi. Bonn invece ha debuttato vincendo in casa contro il Saragozza, potrà essere già un banco di prova significativo.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Bonn non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, ma fa parte dell’offerta di Eurosport Player: abbonandosi a questa piattaforma, che dà grande risalto alla stagione di basket, sarà possibile assistere a questa partita in diretta streaming video, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. Ricordiamo anche il sito ufficiale della Champions League per le informazioni utili (come tabellino play-by-play e statistiche dei giocatori) all’indirizzo www.basketballcl.com.

DIRETTA BRINDISI BONN: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Brindisi Bonn ci fornisce l’occasione per parlare dello splendido avvio di campionato da parte della squadra pugliese. La Happy Casa Brindisi ha saputo vincere pure al Forum di Assago contro l’Olimpia e più in generale ha cominciato davvero bene in Serie A. Domenica (appena 48 ore fa, il calendario non aiuta molto) abbiamo assistito a un pirotecnico 108-99 al PalaPentassuglia contro Pesaro, con Brown autentico mattatore della partita con 32 punti al proprio attivo (15/20 al tiro), affiancato dalla doppia doppia di Banks, che ha messo a referto 18 punti e 10 assist. Oltre 90 punti (92 per la precisione) anche a Milano, Brindisi è dunque una squadra che punta molto sul gioco offensivo: con gli uomini di coach Frank Vitucci ci si diverte, il pubblico del PalaPentassuglia spera naturalmente che questo possa succedere anche sul palcoscenico internazionale della Champions League.



