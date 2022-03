Diretta Brindisi Brescia/ Streaming video tv: bella sfida ad alta quota! (basket A1)

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: SFIDA DIRETTA PER LA TOP 3!

Brindisi Brescia sarà diretta dagli arbitri Lo Guzzo, Martolini e Brindisi: alle ore 18:00 di domenica 6 marzo il PalaPentassuglia ospita la partita valida per la 21^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Una grande sfida diretta per i piazzamenti nella griglia dei playoff: dopo un periodo di crisi la Happy Casa si è rialzata e prima della sosta ha vinto sul parquet della Fortitudo Bologna, riprendendosi il quinto posto in classifica e tornando a sperare almeno nella Top 4, che significherebbe avere il fattore campo nel primo turno dei playoff.

La Germani invece continua a volare, il successo interno contro Trieste l’ha confermata in terza posizione e, sperando in qualche risultato utile su altri campi, non è nemmeno peregrina l’ipotesi di agganciare Milano e Virtus Bologna provando a vincere la regular season, pur se al momento c’è distanza dalle prime due. Vedremo però quello che succederà tra poche ore nella diretta di Brindisi Brescia; aspettando che arrivi la palla a due facciamo qualche utile valutazione sui temi principali che accompagnano questa interessante partita del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE A1

La diretta tv di Brindisi Brescia non è tra quelle che saranno trasmesse sui canali della nostra televisione per la 21^ giornata di campionato. L’appuntamento rimane quello con la piattaforma Discovery Plus, da quest’anno broadcaster ufficiale della Lega Basket e che fornisce dunque tutte le partite di Serie A1, ai suoi abbonati, in diretta streaming video. Ricordiamo poi che sul sito della Lega, all’indirizzo www.legabasket.it, troverete tutte le informazioni utili sul match, come il tabellino play-by-play e il boxscore che sono aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Brescia è una partita tra due squadre che hanno giocato in Coppa Italia. Per loro dunque la sosta della Serie A1 è stata più breve, a Pesaro la Leonessa ha centrato la semifinale e, confermando il suo ottimo stato di forma, ha anche dato fastidio a Milano costringendo l’Olimpia a segnare meno di 70 punti, ma alla fine cadendo e mancando l’accesso alla finale. Brindisi invece ha perso subito, sconfitta dalla Virtus Bologna in una partita ad alto punteggio; la Happy Casa comunque ha dimostrato di essere in ripresa e di poter ora correre per tornare nelle prime tre o quattro della classifica di Serie A1, quello che di fatto è l’obiettivo di Frank Vitucci.

La sfida del PalaPentassuglia è un bel test per una Brescia che a un certo punto della stagione ha letteralmente cambiato passo e inanellato una lunga striscia di vittorie che è ancora aperta; vincere sul parquet della Happy Casa sarebbe un bel colpo anche psicologico e un segnale lanciato alle avversarie, ma d’altro canto un successo di Brindisi rilancerebbe la pattuglia pugliese in grande stile ponendo definitivamente fine a un periodo nel quale, come detto in precedenza, le cose hanno girato parecchio male. Staremo a vedere…



