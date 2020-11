Diretta Brindisi Brescia/ Streaming video tv: Happy Casa favorita (basket Serie A)

Brindisi Brescia, in diretta dal PalaPentassuglia della città pugliese alle ore 19.30 di questa sera, domenica 22 novembre 2020, si gioca per la nona giornata della Serie A di basket. Bisogna dire che arriviamo alla diretta di Brindisi Brescia con situazioni di classifica assai differenti per le due squadre: la Happy Casa Brindisi vola con sette vittorie nelle prime otto uscite – per di più aveva perso al debutto e da allora è in serie positiva – e il secondo posto a quota 14 punti alle spalle solamente di Milano, mentre per la Germani Brescia questa è stata finora una stagione decisamente sofferta, con due sole vittorie e dunque 4 punti a fronte di ben sei sconfitte, che mettono la Leonessa a rischio retrocessione se non riuscirà a cambiare passo. Di certo non sarà facile farlo già oggi a Brindisi, contro un’avversaria lanciatissima: gli uomini di Frank Vitucci onoreranno il pronostico con l’ottava vittoria di fila in campionato oppure ci potrà essere una sorpresa?

DIRETTA BRINDISI BRESCIA IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Brescia non sarà garantita, tuttavia anche questa partita come tutte quelle del campionato di basket sarà visibile in diretta streaming video tramite il servizio fornito da Eurosport Player, ormai punto di riferimento per tifosi ed appassionati. Per chi non fosse abbonato, i riferimenti saranno naturalmente il sito della Lega Basket con il tabellino live score e anche siti e social ufficiali delle due società.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Brindisi Brescia, evidenziamo che pure la scorsa giornata ha messo in mostra le grandi differenze tra la Happy Casa e la Germani. Brindisi infatti domenica scorsa ha vinto sul sempre difficile campo di Sassari una grande sfida con la Dinamo, terminata con il pirotecnico punteggio di 87-100. Attacco sfavillante dunque per la Happy Casa in Sardegna, con cinque uomini in doppia cifra tra cui spiccano i 24 punti di Harrison, decisivo nel finale, senza dimenticare i 44 rimbalzi di squadra, altra statistica davvero impressionante in favore della squadra di coach Frank Vitucci. Per Brescia invece era arrivata una sconfitta casalinga (73-80) al cospetto di Trento, in una partita che la Leonessa aveva cominciato benissimo (25-13 al termine del primo quarto), subendo tuttavia in seguito l’inesorabile rimonta avversaria, dimostrando di essere inferiore a Trento per energia e intensità. Un problema non da poco se si pensa che oggi c’è da affrontare una Happy Casa in grande spolvero…

