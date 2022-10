Diretta Brindisi Brescia/ Streaming video tv: Happy Casa in affanno? (basket A1)

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: VITUCCI IN SOFFERENZA!

Brindisi Brescia, che si gioca in diretta al PalaPentassuglia, va in scena alle ore 17:00 di domenica 23 ottobre: nella 4^ giornata del campionato di basket Serie A1 2022-2023 si affrontano due squadre che potenzialmente possono ambire ai playoff, ma che dovranno sudare per conquistarli. Discorso soprattutto vero per la Happy Casa, che non ha iniziato benissimo la sua stagione: già esclusa dalla post season la scorsa primavera, la squadra pugliese ha vinto solo una delle tre partite che ha giocato in questo torneo ed è già caduta una volta in Europe Cup, se non altro rifacendosi mercoledì sera con il netto successo di Groningen.

La Leonessa invece vuole diventare una corazzata, e l’anno scorso aveva lasciato intendere di poterlo essere: per Alessandro Magro due successi in volata hanno ridato fiato, poi è arrivata la convincente vittoria in Eurocup contro il Prometey e dunque le cose stanno andando bene, ma del resto stiamo parlando di una società che da quando è arrivata in Serie A1 ha fatto passi da gigante. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà nella diretta di Brindisi Brescia; mentre aspettiamo che si giochi possiamo fare qualche rapida valutazione circa i temi principali che sono legati alla serata del PalaPentassuglia.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Brindisi Brescia non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione. Da questa stagione però il campionato di Serie A1 di basket è su Eleven Sports: questo portale, che è nato ormai anni fa, si occupa di mandare in onda tutte le partite del torneo. Sarà quindi una visione in diretta streaming video; potrete decidere di abbonarvi al servizio oppure acquistare l’evento on demand. Inoltre, possiamo ricordare che sul sito ufficiale della Lega (www.legabasket.it) troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore, entrambi aggiornati in tempo reale.

DIRETTA BRINDISI BRESCIA: RISULTATI E CONTESTO

Brindisi Brescia ci presenta quindi una partita tra due squadre che hanno anche una dimensione europea, e che devono essere in grado di portare avanti il doppio impegno: la Leonessa è tornata a giocare in Eurocup e per il momento si sta mantenendo in linea di galleggiamento, certamente due partite sono poche per giudicare ma intanto la vittoria casalinga contro il Prometey ci ha detto che questa Germani può sicuramente giocarsi l’accesso agli ottavi. In campionato invece l’unica sconfitta è quella al fotofinish subita al Mediolanum Forum (stesso destino subito da Brindisi).

Naturalmente ci può stare, poi Brescia si è subito ripresa vincendo le altre due gare. La Happy Casa ha bisogno di ritrovarsi: Frank Vitucci aveva costruito una corazzata in grado di prendersi il secondo posto in regular season e la semifinale playoff, ma l’anno scorso le cose sono andate molto meno bene e la post season è sfumata con un girone di ritorno non all’altezza delle aspettative. In più il doppio impegno campionato-coppa non era stato condotto al meglio, quest’anno in Europe Cup Brindisi sa di poter arrivare sino in fondo ma dovrà essere brava a gestire le risorse dovendo giocare più o meno ogni tre giorni. Staremo intanto a vedere quello che succederà tra poche ore…











